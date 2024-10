Magic Keyboard, Mouse et Trackpad : l'USB-C ne devrait plus tarder

Du code de la RC d'iOS 18.1 nous fait clairement comprendre qu'Apple va bientôt intégrer un port USB-C sur sa gamme d'accessoires Magic. Un changement à la fois obligatoire et nécessaire pour remettre de l'ordre dans l'unification des produits.

Magic USB-C

Nous approchons doucement de la fin de la transition d'Apple vers l'USB-C. Selon Aaron Perris, contributeur de MacRumors, il se pourrait qu'Apple dévoile enfin une mise à jour USB-C sur sa gamme d'accessoires Magic. Cela concerne le Magic Keyboard, le Trackpad et la Magic Mouse.



Pour appuyer son propos, Perris affirme avoir découvert du code dans la RC d'iOS 18.1 dévoilant de nouvelles références pour les accessoires Magic. La grande nouveauté, qui n'en est plus vraiment une, serait l'ajout de l'USB-C sur les trois produits. Elle pourrait d'ailleurs être la seule originalité de cette gamme. Une simple mise à niveau qui n'apporterait malheureusement aucun autre changement concret.



Il se murmure qu'Apple s'apprête à lancer les Mac M4 sans keynote à la fin octobre ou au tout début du mois de novembre. Autrement dit, dans moins de deux semaines. Ce serait l'occasion idéale d'y ajouter un second communiqué sur l'arrivée de l'USB-C pour les trois accessoires. La mort du Lightning approche, pour le plus grand bonheur de l'Union européenne.