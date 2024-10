Le Mac Pro M2 inclut les Magic Mouse et Magic Keyboard USB-C

Apple a mis à jour le Mac Pro. Mais ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Si la puce M4 Ultra attendra, les clients qui optent pour le modèle M2 Ultra actuellement en vente auront désormais des accessoires dotés de ports USB-C, ce que soit la Magic Mouse ou le Magic Keyboard. En plus des accessoires, Apple a remplacé le câble Lightning inclus par un câble de chargement USB-C vers USB-C.

Un "nouveau" Mac Pro

Apple a introduit ces accessoires "Magic" en version USB-C hier avec le lancement du nouvel iMac équipé de la puce M4. Cet ordinateur tout-en-un adopte non seulement des ports USB-C sur ses accessoires, mais offre également la prise en charge de l’affichage externe en 8K et des options de mémoire étendues, offrant ainsi un aperçu de l’orientation future d’Apple pour la performance et la connectivité des ordinateurs de bureau. Il marque aussi une étape importante avec 16 Go de RAM d'office.

À part ces mises à jour d’accessoires, aucun autre changement n’a été apporté au Mac Pro 2023 lui-même, qui est toujours équipé de la puce M2 Ultra, lancé en juin 2023 avec un prix de départ fixé à 8 299 € sur le site Apple France (et "seulement" 6 999 $ aux États-Unis).

Pour ceux qui le souhaitent, les nouvelles versions USB-C de la Magic Mouse, du Magic Keyboard et du Magic Trackpad sont toutes disponibles à la vente séparée, en blanc et en noir. Cette mise à jour reflète la démarche globale d’Apple visant à standardiser l’USB-C sur l’ensemble de ses appareils. Un port unique de charge, comme exigé par l'UE.