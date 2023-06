Mac Pro 2023 : un comparatif de performances avec le Mac Pro Intel révèle sa puissance

Le Mac Pro a été le dernier Mac à réaliser la transition du processeur Intel vers le processeur maison d'Apple. Visiblement, cette décision a été positive, car comme le révèle un récent benchmark, le Mac Pro 2023 est un monstre de performance et repousse littéralement les limites du processeur Xeon W à 28 cœurs d'Intel.

Un premier Benchmark convaincant

C'est désormais officiel, nous avons plus de visibilité sur les performances du nouveau Mac Pro suite à un premier résultat de référence de Geekbench 6. Il y a quelques heures, un Geekbench a révélé le score monocœur et multicœur du Mac Pro 2023, les résultats sont bien plus élevés qu'on pouvait l'imaginer. Tout cela a été rendu possible grâce à la puce M2 Ultra qui est nettement plus performante que le processeur d'Intel sur la précédente génération de Mac Pro.

Voici les résultats :

Score monocœur : 2 794 avec le Mac Pro 2023 et sa puce M2 Ultra

Score monocœur : 1 378 avec le Mac Pro de précédente génération et son processeur Intel Xeon W

Score multicœur : 21 453 avec le Mac Pro 2023 et sa puce M2 Ultra

Score multicœur : 10 390 avec le Mac Pro de précédente génération et son processeur Intel Xeon W à 28 cœurs

Si vous avez suivi le premier benchmark du Mac Studio, vous avez probablement remarqué que​​​​​ ces résultats sont très similaires. Si Apple propose quasiment les mêmes performances, c'est que l'entreprise essaie de répondre à toutes les exigences dans le domaine professionnel. Pour ceux qui souhaitent une extension PCI Express, il est préférable de se tourner vers le nouveau Mac Pro, tandis que ceux qui recherchent un ordinateur de bureau peuvent envisager le Mac Studio, qui peut être équipé du processeur M2 Ultra pour 4 799€.