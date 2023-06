Le benchmark de la puce M2 Ultra confirme qu'elle est la plus puissante d'Apple

Ce n'est pas une surprise, mais il est toujours bon de confirmer les propos d'un fabricant. Les résultats des premières analyses comparatives de la nouvelle puce M2 Ultra d'Apple révèlent des améliorations de performances substantielles par rapport à la génération précédente. Les Mac Studio et Mac Pro sont les seuls à profiter de cette puce et ils seront disponibles dès la semaine prochaine à la commande.

20 % de gain sur la puce M2 Ultra

Comme pour la puce M2 de base, la version Pro ou encore la version Max, la puce M2 Ultra sur un Mac Studio 2023 affiche des scores moyens CPU monocœur et multicœur de plus de 2 600 et 21 500, respectivement. Comme annoncé par Apple, ces résultats publiés sur Geekbench confirment une amélioration des performances du processeur allant jusqu'à 20 % par rapport à la puce M1 Ultra. Ainsi, la puce M2 Ultra est la plus rapide jamais proposée par Apple.

Plus intéressant encore, les résultats suggèrent que le nouveau Mac Pro offrira des performances globales du processeur environ deux fois supérieures à celles du Mac Pro basé sur Intel équipé d'un processeur Xeon W à 28 cœurs. Cette performance est d'autant plus remarquable que le nouveau Mac Pro est proposé à partir de 8 299 € et jusqu'à 14 000 € environ, soit jusqu'à cinq fois moins cher que son prédécesseur. Lors du keynote de la WWDC 23, Apple a déclaré que le nouveau Mac Pro était jusqu'à 3 fois plus rapide que le modèle basé sur Intel, mais cela ne s'applique qu'à certains flux de travail professionnels spécifiques, tels que le transcodage vidéo et la simulation 3D. En pratique, l’amélioration est donc de l’ordre de 20 %, ce qui est tout de même important entre deux générations.



Comme vu dans notre comparatif, le principal avantage du Mac Pro par rapport au Mac Studio réside dans ses six emplacements d'extension PCIe disponibles dans la tour de bureau et son système de refroidissement actif plus puissant. Sinon, les clients devraient envisager le Mac Studio, car il peut être configuré avec la puce M2 Ultra pour une économie de près 4 000 € par rapport au Mac Pro.



Les nouveaux Mac Studio et Mac Pro sont dès à présent disponibles en précommande, et les premières livraisons aux clients ainsi que leur commercialisation en magasin débuteront le mardi 13 juin.



PS : Si vous avez déjà un Mac Studio M1 Ultra, vous n'avez quasiment aucun intérêt à changer. Mieux vaut attendre la version M3 Ultra qui sera gravée en 3 nm pour des gains plus importants encore.