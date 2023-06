Comparatif entre les Mac Pro et Mac Studio 2023 : prix, ports, cartes, etc

Sans mise à jour depuis quatre ans, le Mac Pro semblait mort, d'autant que le Mac Studio de l'an passé avait placé la barre très haute, pour dix fois moins cher. Le dernier Mac qui tournait sous processeur Intel a finalement été remplacé avec la puce M2 Ultra lundi à l'occasion de la WWDC 23, avec à peine trois minutes de présentation qui lui étaient consacrées. Mais en même temps, Apple a renouvelé son Mac Studio avec les puces M2 Max et M2 Ultra, alors comme les différencier ?

Le nouveau Mac Pro change de philosophie

Le Mac Pro a toujours été défini par deux caractéristiques. Premièrement, c'est le Mac le plus puissant de la gamme Apple. Deuxièmement, c'est la machine la plus modulaire, mais il semble de plus en plus que ni l'une ni l'autre ne s'appliquera au Mac Pro 2023.



En effet, l'ensemble du CPU, du GPU et de la mémoire unifiée se trouve désormais sur une seule puce (techniquement, un seul système sur puce), et Apple aurait abandonné le projet d'un M2 Extreme propre au Mac Pro.



Les rumeurs ont vu juste, Apple a lancé le Mac Pro 2023 et le Mac Studio mis à jour avec la même puce M2 Ultra (qui existe en version Max, moins chère). En revanche, le prix astronomique du Mac Pro 2019 "toutes options" a été divisé par cinq. On passe ainsi de 62 568 euros à 14 319 euros "seulement" pour le Mac Pro qui commence à 8 299 € de base (64 Go de RAM et 1 To de SSD). De son côté, le Mac Studio 2023 commence à 4 799 € avec la puce M2 Ultra (ou 2 399 € avec la puce M2 Max).

La différence entre les deux Mac de bureau

Quelle est donc la différence entre les versions maximales des deux machines ? En termes de puissance brute, rien du tout : les deux machines sont équipées de la même puce M2 Ultra, et vous obtenez les mêmes spécifications maximales :

CPU à 24 cœurs, GPU à 76 cœurs, moteur neuronal à 32 cœurs

192 Go de mémoire unifiée

8 To de stockage SSD

Pourtant, la différence de prix est de 4000 € entre les deux, mais alors pourquoi ?

Les avantages du Mac Pro

Des emplacements d'extension PCI

Plus de ports Thunderbolt

Une meilleure ventilation

Un boîtier plus grand et plus joli (question de goût)

Des roues (en option)

Outre les roues qui coûtent tout de même 500 euros, le Mac Pro est bien mieux refroidi, ce qui est important pour les professionnels de la retouche audio, vidéo et autres joueurs compulsifs.



De même, le passage de quatre à huit ports Thunderbolt peut être importante selon votre cas d'utilisation.



Mais la principale différence entre le Mac Pro 2023 et le Mac Studio équivalent réside dans ces sept emplacements d'extension PCI Express. En réalité, il s'agit de six emplacements, car Apple en utilise un pour les ports intégrés. On peut par exemple ajouter un SSD en PCI, ce qui est très utile pour certains.



Le reste a disparu du Mac Pro, comme la possibilité d'insérer des cartes graphiques ou des cartes d'acquisition vidéo supplémentaires.



En fin de compte, les clients qui mettront plus d'argent dans un Mac Pro ne devraient pas être très nombreux... qu'en pensez-vous ?

