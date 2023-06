Apple justifie l'absence de cartes graphiques additionnelles sur le Mac Pro 2023

Bien que le tout nouvel ordinateur de bureau haut de gamme d'Apple dispose de six emplacements d'extension PCI Express pour diverses fonctionnalités, telles que l'audio, la capture vidéo, le stockage et la mise en réseau, il n'est plus compatible avec les cartes graphiques tierces. Au lieu de cela, le traitement graphique est entièrement géré par la puce M2 Ultra, qui intègre un GPU à 76 cœurs et une mémoire unifiée de 192 Go.

Un défaut d'architecture ?

Lors d'un entretien avec John Gruber de Daring Fireball, John Ternus, responsable de l'ingénierie matérielle chez Apple, a brièvement abordé cette question. Il a expliqué que l'entreprise ne vise tout simplement pas ce cas d'usage, à savoir la prise en charge des GPU externes. Comme déjà vu avec la première puce M1, l'architecture des processeurs Apple est conçue autour du modèle de mémoire partagée et de son optimisation, rendant difficile l'intégration efficace d'un autre GPU sur Mac.

Même constat du côté de la RAM sur le nouveau Mac Pro 2023 par rapport au précédent modèle. Le client n'a aucun possibilité d'extension de la mémoire vive en raison de la mémoire unifiée qui est directement soudée à la puce M2 Ultra. En comparaison, le modèle basé sur un processeur Intel peut être configuré avec jusqu'à 1,5 To de mémoire vive, soit huit fois plus que le maximum de 192 Go du modèle à base de silicium d'Apple.

Le nouveau Mac Pro offre certainement des avantages grâce à son architecture unifiée. Apple affirme qu'il est jusqu'à trois fois plus rapide que le modèle basé sur Intel pour certains flux de travail réels tels que le transcodage vidéo et les simulations 3D. Pour le traitement vidéo, les performances du nouveau Mac Pro sont comparables à celles d'un modèle Intel équipé de sept cartes Afterburner, selon Apple. En termes de performances globales du processeur, le modèle de base du nouveau Mac Pro (8 299 €) est jusqu'à deux fois plus rapide qu'un Mac Pro à 28 cœurs basé sur un processeur Intel, qui démarre à plus de 14 000 €.

Le nouveau Mac Pro peut être commandé dès maintenant et sera disponible à partir de mardi. Les clients qui n'ont pas besoin d'extension PCI Express peuvent se tourner vers le Mac Studio, qui propose une configuration similaire pour 4000 euros de moins, comme nous l'avions vu dans notre comparatif Mac Pro / Mac Studio 2023.