Apple Plans sur iOS 18 aura des cartes topographiques

Avec son application Plans, Apple a un objectif : être l’app de cartographie la plus complète et populaire devant Google Maps qui a pourtant une large avance. Avec les nouveaux cycles de mises à jour iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 et visionOS 2, la firme de Cupertino va intégrer de nouvelles cartes, MacRumors qui a découvert cette information, nous apporte plus de détails.

Les cartes topographiques, qu'est-ce que c'est ?

Alors que nous connaissons désormais la date de la Worldwide Developers Conference (WWDC) d'Apple, les rumeurs concernant les futures mises à jour d'iOS 18 se font de plus en plus précises. Au cœur de ces indiscrétions, une fonctionnalité particulièrement attendue attire l'attention : l'introduction des cartes topographiques sur Apple Plans.



Ces cartes (qui étaient jusqu'à présent une exclusivité de l'Apple Watch avec watchOS 10 aux US) promettent de révolutionner l'expérience utilisateur pour les amateurs d'activités en plein air. Les cartes topographiques fournissent plus d'informations détaillées indispensables pour la randonnée et d'autres activités en extérieur. Elles comprennent des éléments tels que les sentiers, l'altitude, ainsi que les points d'intérêt majeurs.

L'introduction de ces cartes sur iOS (ainsi que sur macOS et visionOS) représente une étape majeure pour Apple. Depuis leur lancement, les fonctionnalités de cartographie topographique ont été étendues à l'ensemble des États-Unis. Pour l'instant, on ne sait pas si elles seront disponibles dans d'autres pays à l'international, mais on est persuadé qu'Apple y travaille déjà.



En interne, l'Apple Park est convaincue que ces cartes topographiques sont l'avenir pour Apple Plans, l'entreprise est sûre que c'est exactement ce que recherchent les utilisateurs les plus exigeants en termes de détails cartographiques, ceux pour qui chaque piste, chaque relief a son importance.



L'ajout des cartes topographiques et la possibilité de créer ses propres itinéraires sur Apple Plans sont parmi les nouveautés les plus attendues sur iOS 18. Cette dernière fonctionnalité (dévoilé cette nuit) donnerait aux utilisateurs la liberté de dessiner leurs trajets, allant bien au-delà des options automatiques proposées par Apple, pour une navigation vraiment sur mesure.