Apple Vision Pro : un film sur les éliminatoires de la Coupe MLS 2023 arrive en 8K 3D

Le Vision Pro a de nombreux avantages en ce qui concerne le matériel, le premier ordinateur spatial d'Apple a des caractéristiques très haut de gamme grâce à des choix stratégiques d'Apple en matière d'écrans et de composants. Toutefois, le Vision Pro ne peut pas être une réussite sans le contenu, si les développeurs ont mis le paquet depuis le lancement le 2 février, Apple fait aussi des efforts en proposant son propre contenu ! L'entreprise vient de faire une grosse annonce pour les propriétaires de l'Apple Vision Pro.

Un film 8K en 3D à apprécier sur le Vision Pro

Apple a décidé de profiter des droits exclusifs de diffusion de la Major League Soccer (MLS) dans le monde entier pour proposer un contenu exclusif pour les propriétaires de l'Apple Vision Pro. Lors des éliminatoires de la Coupe MLS 2023, la firme de Cupertino a envoyé des équipes spécialisées pour enregistrer un film en 8K et 3D sur les terrains et dans les vestiaires. Le film est décrit comme étant au plus proche des joueurs et reflétant les moments forts des éliminatoires.

Bientôt, tous les utilisateurs d'Apple Vision Pro peuvent découvrir le meilleur des séries éliminatoires de la Coupe MLS 2023 avec le tout premier film sportif capturé dans Apple Immersive Video. Les téléspectateurs ressentiront chaque moment palpitant en 3D 8K avec un champ de vision à 180 degrés et un audio spatial qui les transporte à chaque match.

Apple propose déjà des contenus spécifiques au Vision Pro dans l'application Apple TV, on retrouve des contenus comme :

Adventure

Prehistoric Panet Immersive

Experience Immersive

Wild Life

Alicia Keys Rehearsal Room

Ce nouveau film en 8K 3D qui s'ajoutera à la liste permettra de pousser les performances de l'Apple Vision Pro à son maximum, ce qui sera une bonne chose pour les démonstrations en Apple Store. La bonne nouvelle, c'est qu'un abonnement MLS Season Pass ne sera pas obligatoire pour regarder ce film !