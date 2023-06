Les tests du Mac Studio 2023 sont arrivés : un Mac Pro à prix cassé !

La toute nouvelle version du Mac Studio d'Apple, qui est équipée des puces M2 Max et M2 Ultra, est disponible en magasin à partir de ce mardi, sans oublier les premières livraisons aux clients qui l'avaient précommandée. En attendant de le recevoir, certains médias américains et chaînes YouTube ont publié leurs tests sur l'ordinateur de bureau qui se place juste sous le Mac Pro. Petit mais costaud aurait très bien pu être le slogan de cet ordinateur.

L'histoire du Mac Studio

Le nouveau Mac Studio conserve le même design général que le modèle de 2022, mais il est désormais alimenté par les dernières puces d'Apple, les M2 Max et M2 Ultra. Il dispose également d'une connectivité Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 plus rapide, d'un port HDMI 2.1 pour la 8K, ainsi que d'une prise en charge des casques à haute impédance. Les prix sont restés les mêmes, avec le modèle M2 Max débutant à 2 399 € et le modèle M2 Ultra à partir de 4 799 €.



En ce qui concerne les performances, comme prévu, la puce M2 Ultra est deux fois plus puissante que la puce M2 Max. Elle dispose d'un processeur à 24 cœurs, d'un GPU à 76 cœurs, d'un moteur neuronal à 32 cœurs et d'une mémoire unifiée pouvant atteindre 192 Go. Apple affirme que le processeur de la M2 Ultra est 20 % plus rapide que celui de la M1 Ultra, et cela a été confirmé par les résultats du benchmark Geekbench 6 qui ont déjà été publiés.

Les avis sur le Mac Studio 2023

Après le Mac Pro et le MacBook Air 15 pouces, voici donc les premiers avis sur le Mac Studio, qui n'a pas à rougir devant le modèle le plus cher de la gamme.



On démarre avec le test de PCMag qui a expliqué la prise en charge étendue de l'écran du Mac Studio capable de gérer huit écrans :

Tout cela contribue à élargir la prise en charge des écrans pour le Mac Studio utilisant M2 Ultra, augmentant le nombre maximum d'écrans pouvant être connectés en même temps de cinq à huit - tous en résolution 4K et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz sur DisplayPort via Thunderbolt 4. Si vous réduisez le nombre d'écrans à six, les panneaux peuvent atteindre une résolution de 6K à 60 Hz. Si vous divisez par deux le nombre d'écrans connectés, soit trois, ils peuvent tous afficher une résolution de 8K à 60 Hz.

À noter que si vous avez besoin d'un taux de rafraîchissement plus rapide, vous pouvez utiliser le port HDMI inclus, qui peut prendre en charge jusqu'à 240 Hz en résolution 4K. Cette connexion prend également en charge la fréquence de rafraîchissement variable, le HDR et l'audio multicanal. Parfait pour les joueurs !



De son côté Arts Technica a poussé la bête qui est restée silencieuse :

J'ai beaucoup aimé le Mac Studio l'année dernière, et je l'aime toujours autant. Il est performant, très silencieux, s'adapte à peu près partout et c'est le rare ordinateur Apple à placer les ports en façade, là où ils sont réellement accessibles. Si vous envisagez de passer d'un Mac Intel à un autre, la version M2 Max est un grand pas en avant (du moins en termes de performances) pour ceux qui sont habitués au niveau de performance d'un iMac 27 pouces. Le M2 Ultra peut tourner autour du Mac Pro Intel et devrait parfaitement s'adapter au Mac Pro Silicium d'Apple, puisqu'il utilise la même puce.

On passe à Engadget pour qui le Mac Studio est la "machine idéale" pour les utilisateurs intensifs :

Le Mac Studio à 1 999 $ est donc la machine idéale pour les utilisateurs chevronnés d'Apple. Il sera suffisant pour les travaux de montage vidéo, et il est également livré en standard avec 32 Go de RAM (il pourrait cependant utiliser plus de 512 Go de stockage). Passez au modèle à 3 999 $ équipé d'une puce M2 Ultra et vous obtiendrez un système capable de venir à bout d'à peu près toutes les tâches que vous lui confierez.



Enfin, TechCrunch a testé quelques jeux sur un Mac Studio M2 Ultra, et il n'a pas été déçu :

J'ai joué à No Man's Sky ce matin. Le jeu vient de sortir sur Steam et sera bientôt disponible sur le Mac App Store. Mis à part quelques bégaiements au démarrage, l'expérience s'est déroulée sans accroc. Avec le M2 Ultra, vous pouvez pousser les choses jusqu'à une résolution de 3840 x 2160 (regardez le nouveau Metal Performance HUD dans le gif ci-dessus).



Le jeu est fluide et la faune extraterrestre s'affiche brillamment sur l'écran. Le GPU à 76 cœurs gère le jeu avec brio (le Studio est chaud - mais pas brûlant - au toucher). C'est une indication claire de la direction que prennent les choses, et dans les générations futures, de telles performances commenceront à se répandre dans les machines moins coûteuses (encore une fois, cette configuration est très prohibitive pour la plupart).

Pour terminer, quelques tests vidéos, certains qualifiant le Mac Studio 2023 de Mac Pro mini :

