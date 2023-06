Mac Studio 2023 : caractéristiques, nouveautés, tarifs et disponibilités

En 2021, Apple a présenté la première génération du Mac Studio, un nouveau Mac qui s'est exposé comme une alternative moins coûteuse au Mac Pro, ce qui a fait le bonheur des petites entreprises et start-up qui ont des budgets limités pour l'équipement informatique. Face au succès du Mac Studio, Apple a décidé cette année de renouveler le premier modèle avec de nouvelles caractéristiques qui apporteront une performance en nette amélioration.

Le Mac Studio devient un monstre de puissance

Alors que l'on s'attendait à qu'à une présentation du nouveau MacBook Air de 15 pouces, Apple a créé la surprise en dévoilant une mise à jour matérielle majeure du Mac Studio. Le géant californien s'est directement adressé aux entreprises qui utilisent les Mac pour le montage vidéo ou encore pour le développement d'applications, elles auront prochainement plus de puissance pour leurs projets toujours plus gourmands en performances.



Après un Mac Studio de première génération qui profite des puces M1 Max et M1 Ultra (déjà très puissante), Apple a décidé d'upgrader le Mac Studio en intégrant la M2 Max ou Ultra pour la configuration maximale, une puce nouvelle génération qui répondra à toutes les exigences (et même les plus extrêmes) des propriétaires du Mac Studio 2023. La puce M2 Ultra embarque un processeur de 24 cœurs, un GPU de 60 cœurs et jusqu'à 192 Go de RAM. Si pour vous cela n'est pas assez, Apple propose de monter jusqu'à 76 cœurs, mais pour cela, il faudra y mettre le prix au moment de la commande.

Voici les promesses d'Apple en ce qui concerne le Mac Studio :

Le Mac Studio permet aux professionnels de concevoir le studio de leurs rêves grâce à des performances inégalées et à une connectivité étendue dans un format compact qui trouve aisément sa place sur leur bureau. Avec les puces M2 Max et M2 Ultra, le nouveau Mac Studio est nettement plus performant que la génération précédente, et il constitue un véritable bond en avant pour les propriétaires d’anciens Mac. Le Mac Studio avec puce M2 Max est jusqu’à 50 % plus rapide que le Mac Studio de génération précédente et quatre fois plus rapide que le plus puissant iMac 27 pouces à processeur Intel. Il intègre un CPU 12 cœurs, un GPU jusqu’à 38 cœurs et jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée avec 400 Go/s de bande passante mémoire.

Des avantages sur la connectivité

Au niveau de la connectivité, Apple a mis le paquet avec un port HDMI à bande passante plus élevée, ce qui offrira une prise en charge des écrans externes compatibles avec une résolution de 8K et une fréquence d'image jusqu'à 240 Hz.

Pour les configurations qui intègreront une puce M2 Ultra, un seul Mac Studio peut prendre en charge 6 écrans Pro Display XDR, soit un total de 100 millions de pixels.

Au niveau de la connectivité sans fil, on retrouve le Bluetooth 5.3 pour améliorer la portée et la stabilité avec les accessoires et appareils compatibles ainsi que le WiFi 6E pour profiter de débits descendants et montants plus rapides. Pour ceux qui ont la possibilité de mettre un câble Ethernet, Apple propose un port Ethernet 10 Gbit/s (parfait pour les abonnés Freebox Delta). Le Mac Studio comporte à l'arrière 4 ports Thunderbolt 4, un port HDMI amélioré (comme cité ci-dessus) ainsi que deux ports USB-A. Apple pense également aux utilisateurs de cartes SD, un lecteur se trouvera en façade du Studio Display afin de faciliter l'importation de photos et vidéos.



John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering chez Apple a déclaré :

Le Mac Studio a révolutionné le monde professionnel, et il est au cœur de centaines de milliers de studios amateurs et professionnels à travers le monde. Aujourd’hui, il s’améliore encore avec la puce M2 Max et la nouvelle puce M2 Ultra, et offre des performances accrues ainsi qu'une connectivité renforcée.

Tarifs et disponibilités

Les nouveaux Mac Studio peuvent être commandés dès aujourd'hui sur l'Apple Store en ligne ainsi que sur l'application Apple Store disponible gratuitement sur l'App Store.

En France, le Mac Studio commence à partir de 2 399€, il est possible d'obtenir un tarif moins cher en passant par la grille tarifaire spéciale éducation, le Mac Studio vous reviendra à 2 159€. Bien sûr, des justificatifs vous seront demandés au moment de la commande.