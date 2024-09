Les caractéristiques de la Beats Pill 2024 ont fuité

Apple s’apprête à lancer de façon imminente une nouvelle génération de Beats Pill, la fameuse enceinte portable en forme de pilule. Alors que nous n’avons toujours pas de date pour le lancement officiel, une gigantesque fuite d’informations avec les caractéristiques du futur produit a eu lieu grâce au média 9to5mac ! Voici tout ce que nous savons en avant-première.



: Beats a lancé la nouvelle Pill 2024 !

La Beats Pill 2, l’enceinte portable qui va répondre à toutes vos exigences

Apple se prépare à lancer la deuxième génération du produit Beats Pill, une bonne nouvelle pour les personnes qui apprécient écouter de la musique en extérieur au bord de la piscine, à la plage, en randonnée... La Beats Pill+ a été vendue de 2015 à 2020, rencontrant un petit succès avant qu’Apple ne cesse sa commercialisation. Désormais, la Beats Pill 2024 semble prête à faire son grand retour, avec des améliorations majeures qui ont déjà fuité avant l’annonce officielle. Des stars comme LeBron James se baladent avec depuis quelques semaines

Les atouts et améliorations

Parmi les nouveautés les plus intéressantes, on retrouve :

Autonomie de batterie doublée : Passant de 12 à 24 heures, idéale pour une utilisation prolongée sans recharge. Le rapport ne dévoile pas de charge rapide, ce qui serait fort regrettable pour un produit de ce type.

Résistance à la poussière et à l’eau (IP67) pour assurer une durabilité accrue dans divers environnements. Attention toutefois, on ne peut pas l’immerger sous l’eau.

Compatibilité avec iOS et Android : Permet un jumelage en une touche, simplifiant l’utilisation.

Compatibilité avec l’application Localiser d’Apple et Google Find My Device, les deux solutions pou localiser facilement votre enceinte en cas de perte.

Spécifications sonores

La Beats Pill 2024 promet une expérience sonore améliorée :

Son plus fort et basses plus grandes : Un haut-parleur de graves repensé génère 28 % de force motrice en plus, déplaçant 90 % de volume d’air en plus, pour des basses plus puissantes.

Tweeter redessiné : Le tweeter bénéficie d’un boîtier sécurisé et offre une meilleure tonalité.

Angle d’inclinaison de 20 degrés : Optimisé pour une diffusion sonore optimale.

Spécifications matérielles

La Beats Pill 2024 affiche des spécifications matérielles prometteuses :

Charge USB-C : un câble USB-C est inclus dans le pack. Apple n’avait pas vraiment le choix, car l’entreprise doit respecter les lois européennes qui obligent l’utilisation d’une connectique unique pour les appareils électroniques.

Cordon de transport amovible : c’est le cœur même du produit, la portabilité. Apple fournit un cordon de transport amovible pour emmener partout l’enceinte avec vous plus facilement.

Bluetooth 5.3 : la meilleure connexion pour une transmission sans fil stable et rapide.

Poids et dimension : 680 grammes et 8,6′′ x 2,8′′ x 2,8′′.

Au niveau des commandes, on aura un bouton central réservé à la musique et aux appels, un bouton de volume et un bouton système qui sera dédié au jumelage et au déclenchement de Siri.

Couleurs et disponibilité

La Beats Pill 2024 sera disponible en trois couleurs : noir, or et rouge. Bien que le prix et la date de lancement officiels restent à annoncer, il est probable que l’enceinte soit lancé au cours du mois de juillet ou août. Apple estime qu’il ne s’agit pas d’un « gros

produit » qui doit mobiliser tout les employés des Apple Store, cela pourrait signifier qu’un lancement pendant la période estivale pourrait être largement faisable.



Vous l’aurez compris, la Beats Pill 2024 s’annonce comme un retour en force pour Apple dans le domaine des enceintes portables, avec des améliorations majeures qui promettent une expérience utilisateur de haute qualité.



