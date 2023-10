Netflix dévoile ses nouveaux tarifs 2023 pour la France

Dans une quête constante de vouloir proposer toujours plus de contenus de qualité, Netflix vient d’expliquer (une fois de plus) ne pas avoir le choix que d’augmenter les prix de sa grille tarifaire. Pour la première fois de son histoire, le géant du streaming tutoie les 20€ pour son abonnement Premium incluant 4 flux en simultané et en 4K. Une mauvaise nouvelle pour les abonnés qui sont revenus en masse avec +10% de nouveaux clients au dernier trimestre.

Netflix augmente ses prix

Netflix a récemment fait part de ses nouveaux tarifs pour plusieurs de ses marchés mondiaux, y compris la France. Cette annonce survient après une période de pause décidée par l’entreprise en matière d’augmentation des prix, coïncidant avec l’introduction du partage payant de comptes. Cette décision avait été prise pour apaiser la frustration de nombreux utilisateurs suite à l’arrêt du partage gratuit de compte.



L’intention de Netflix, en ajustant sa grille tarifaire, est claire : s’adapter à un éventail plus large de besoins et d’exigences de ses utilisateurs. Voici ce que déclare le service de streaming :

Bien que nous ayons principalement suspendu les augmentations de prix au fur et à mesure que nous avons déployé le partage payant, notre approche globale reste la même - une gamme de prix et d’abonnements pour répondre à un large éventail de besoins et au fur et à mesure que nous offrons plus de valeur à nos membres, nous leur demandons parfois de payer un peu plus

Les nouveaux tarifs pour la France sont les suivants :

Netflix Essentiel avec publicité : 5,99 € (pas de changement)

: 5,99 € (pas de changement) Netflix Essentiel : 10,99€ (soit une augmentation de 2€)

: 10,99€ (soit une augmentation de 2€) Netflix Standard : 13,49€ (pas de changement)

: 13,49€ (pas de changement) Netflix Premium : 19,99€ (augmentation de 2€)

Seules les offres essentiel et premium ont subi des modifications tarifaires. Les forfaits essentiel avec publicités et Standard, eux, restent inchangés. En ce qui concerne le coût mensuel pour chaque partage de compte hors domicile, Netflix ne touche pas à ce montant.



Pour rappel, la dernière fois que Netflix avait revu ses tarifs à la hausse en France remonte à mars 2022. Malgré cette augmentation, la firme estime que son offre Essentiel avec publicité présente un avantage considérable en termes de coût par rapport à ses concurrents.



Il reste maintenant à voir comment les abonnés français réagiront face à ces changements, notamment ceux concernant les offres essentiel et premium. Mais une chose est sûre, avec une bibliothèque de contenus toujours grandissante et des investissements massifs dans les productions originales, Netflix espère convaincre ses utilisateurs que la qualité de son service mérite ces nouveaux tarifs. Sans oublier Netflix Games qui commence à être interessant.