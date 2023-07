Tidal va augmenter ses tarifs en France dès le 1er août 2023

Quand Apple Music a fait évoluer ses tarifs il y a quelques mois, ça a été un soulagement dans l'industrie du streaming musical, car quand un géant du secteur augmente ses prix, il est plus simple pour un concurrent à la part de marché plus faible de faire accepter à ses clients une hausse de prix. Après Spotify qui a expliqué vouloir prochainement faire payer quelques euros de plus à ses abonnés, c'est au tour de Tidal de passer des paroles aux actes !

Tidal va augmenter ses prix dès le 1er août

Depuis plus d'un an, les hausses tarifaires sur les abonnements numériques s'enchaînent les unes après les autres, un véritable fardeau pour les utilisateurs, mais une nécessité pour les entreprises dans cette période d'inflation. Tidal vient de révéler son intention d'augmenter le prix de son abonnement HiFi individuel dès le 1er août. Pour éviter de faire fuir ses abonnés, l'évolution tarifaire est vraiment minime et va s'aligner sur celle d'Apple Music qui propose le Lossless et l'Audio Spatial.



Les abonnés Tidal verront leur abonnement individuel passer de 9,99€/mois à 10,99€/mois en France, cette petite augmentation de 1€ va permettre à Tidal d'améliorer sa rentabilité tout en continuant de maintenir une bonne rémunération aux artistes.

Pour aider ses utilisateurs à accepter ce changement de prix et éviter qu'ils se rapprochent des concurrents qui proposent toujours l'abonnement individuel à 9,99€/mois (ce qui est encore le cas de YouTube Music et Spotify), Tidal vient de confirmer le passage au format FLAC pour la qualité audio sans perte. Les utilisateurs Tidal vont pouvoir profiter d'une reproduction audio parfaitement fidèle à l'enregistrement original, l'expérience sera identique à celle d'Apple Music.



Si vous êtes abonné Tidal, vous avez peut-être déjà reçu le mail indiquant cette modification de prix à venir dès le 1er août. Bien sûr, l'abonnement Tidal est sans engagement, ce qui vous permettra d'aller à la concurrence si vous ne souhaitez pas poursuivre avec le service de streaming appartenant à Jay-Z. À noter tout de même que l'augmentation tarifaire que nous allons vivre en France est inférieure à celle d'autres pays, en Argentine, l'abonnement individuel HiFi de Tidal va passer de 145 à 570 pesos argentins, soit un tarif multiplié par 4.

Ce que l'on ne sait pas encore, c'est la hausse tarifaire précise du forfait Family de Tidal, celui-ci est facturé 14,99€/mois, il pourrait augmenter de 1 ou 2€ au cours de l'été ou à la rentrée. Si Tidal poursuit sa volonté de s'aligner sur la grille tarifaire d'Apple Music, l'abonnement pourrait passer à 16,99€/mois avec bien sûr le FLAC et Dolby Atmos.

