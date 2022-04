TIDAL peut être piloté via Siri sur iPhone et iPad, mais pas sur HomePod

Dans sa dernière mise à jour disponible sur App Store, le service Tidal a ajouté la prise en charge de Siri, ce qui signifie que les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent désormais demander à l'assistant virtuel d'Apple de lire le contenu du service de streaming musical. Comme pour Spotify par exemple, on peut enfin demander "Dis Siri, lis The Week-End sur Tidal" par exemple.

TIDAL passe enfin à Siri

Le service créé en Suède par Aspiro en 2014 puis racheté en partie par Jay-Z en 2015 ajoute donc une fonctionnalité attendue qui permet de profiter d'un catalogue HiFi orienté hip-hop à la voix grâce à Siri. En revanche, cette bonne nouvelle est à tempérer car le support ne concerne que l'iPhone et l'iPad (et CarPlay par extension), les HomePod et HomePod mini étant pour le moment laissés de côté. Cela signifie que les utilisateurs de Tidal ne peuvent toujours pas profiter des commandes vocales du HomePod pour naviguer dans leurs morceaux et leurs listes de lecture. On peut utiliser Tidal sur l'enceinte, mais "à la main".

Tidal est donc dans la même situation que Spotify qui est toujours en pleine bataille judiciaire avec Apple. Si vous cherchez un service de streaming complètement opérationnel avec Siri, sachez que vous avez le choix entre Apple Music, Deezer et Pandora (USA), ainsi qu'avec des services de radio comme iHeartRadio et TuneIn.



Pour mémoire, Tidal a directement proposé la qualité Lossless au format FLAC et est disponible sur iPhone, iPad, CarPlay et Apple TV avec un son Dolby Atmos. Certains artistes publient exclusivement sur ce service.

