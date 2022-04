Deezer va enfin faire son introduction en bourse cet été

Medhi Naitmazi

Cette fois-ci, c'est la bonne. Ces mots ont du raisonner chez les dirigeants de Deezer, l'éternel concurrent de Spotify (avant l'arrivée d'Apple, Amazon et autre) sur le marché du streaming musical. Sept ans après sa tentative avortée, la plateforme française annonce entrer en bourse fin juillet à Paris. Techniquement, l'introduction se fera via le SPAC de I2PO notamment détenu par la famille Pinault et Matthieu Pigasse, dixit le Wall Street Journal qui confirme la rumeur évoquée la semaine dernière.

L'opération boursière valorisera Deezer à hauteur de 1,05 milliard d'euros, de quoi en faire une nouvelle licorne française.

I2PO et Deezer ont conclu un accord définitif de rapprochement en vue de coter en Bourse la plateforme mondiale de streaming musical.

Concrètement, l'entrée en bourse de Deezer se fera à travers un SPAC, une entreprise créée uniquement pour lever des fonds et entrer sur une place boursière, avec le projet d'acheter ultérieurement une entreprise non cotée dans un secteur précisé en amont. Lorsqu'un accord est trouvé avec une société en question, celle-ci fusionne avec le SPAC, et devient une entreprise cotée, un processus plus simple que l'introduction traditionnelle.

Rendez-vous fin juillet

La fusion entre Deezer et I2PO devrait être effective «fin juillet», a précisé à l'Agence France Presse Iris Knobloch, présidente du conseil d'administration et directrice générale d'I2PO. Dédié au divertissement, ce SPAC avait été lancé à l'été 2021 par la famille Pinault, Matthieu Pigasse et Mme Knobloch.



Avec ce deal, Deezer et I2PO prévoient un chiffre d'affaires légèrement supérieur au milliard d'euros d'ici 2025. Une étape cruciale pour la startup créée en 2007 qui est désormais disponible dans plus de 180 pays et près de 10 millions d'abonnés payants. Le chiffre d'affaires de 2021 était de 400 millions d'euros. et concurrente de Spotify, Deezer indique être disponible dans 180 pays. Elle compte plus de 9,6 millions d'abonnés et a généré en 2021 un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Des chiffres loins de ceux de Spotify qui compte 406 millions d'utilisateurs actifs mensuels dont 180 millions d'abonnés payants (formule premium).

Mais attention, tout n'est pas encore bouclé puisque le rapprochement des deux entreprises se fera «sous réserve notamment de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires d'I2PO et de l'assemblée générale des actionnaires de Deezer», prévues fin juin-début juillet, précise le communiqué. Une prudence qui se comprend surtout par une première tentative ratée en 2015. En cause, des «conditions de marché défavorables»...

