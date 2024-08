Musi est plus téléchargée que Deezer, Amazon Music et Pandora

Si vous nous suivez avec attention, vous connaissez déjà Musi, une application de streaming musical gratuite pour iPhone qui permet d'écouter ses morceaux préférés depuis YouTube, mais sans les inconvénients. Comme expliqué en 2020 lors de notre test, Musi propose des options comme la lecture en arrière-plan, tout en supprimant les publicités normalement intégrées sur la plateforme de Google. Les gens qui n'ont pas les moyens de se payer Spotify ou Apple Music l'ont adopté, mais son succès pourrait lui coûter la vie...

Un service populaire

Musi est devenu une application plus importante que Pandora, Deezer ou Amazon Music, Sensor Tower estimant qu'il a atteint plus de 66 millions de téléchargements. La société d'analyse publicitaire Pixalete estime qu'il s'agissait de l'application iOS la plus rentable en Amérique du Nord en février dernier. Mais, comme l'indique Wired, tout cela est peut-être bientôt terminé.

Comment fonctionne Musi ?

Musi est donc un moyen de diffuser de la musique à partir de YouTube, parfois entrecoupée de publicités plein écran (et quelques bannières fixes), mais tout le reste est sans interruption et sans publicité, de quoi attirer les utilisateurs par millions.



Si les publicités vous gêne, il existe même la possibilité de les supprimer moyennant un coût unique de 5,99 €.

L'application ne cache pas l'origine de sa musique, mais il n'est pas certain qu'elle utilise l'API officielle de YouTube.



Vous pouvez en tout cas rechercher, écouter, ajouter en favoris, créer des playlists et plus encore. Il y a même un accueil avec les tendances du moment.

À la limite de la légalité ?

Les experts ne s'accordent pas sur la légalité de l'application. David Herlihy, avocat spécialisé dans les droits d'auteur et professeur de musique, estime que oui.

Jusqu'à présent, l'application a été épargnée parce qu'elle n'enfreint techniquement aucune loi. « C'est légal », affirme-t-il. « Elle renvoie à YouTube, et YouTube a des licences.

Un juge de Dragon's Den qui prévoyait d'investir dans le projet en 2016, est moins convaincu.

Bien que des juges aient réclamé un partenariat dans l'émission Dragons' Den, Lunny et Wojnowski n'ont pas conclu d'accord. Après un contrôle préalable, le « dragon » de leur choix a refusé d'investir. « On m'a dit que lorsque des entreprises comme Musi atteindraient une taille critique, elles pourraient être poursuivies par les éditeurs pour l'utilisation passée », a déclaré Joe Mimran, juge de Dragons' Den, au Financial Post en 2016.

James Grimmelmann, professeur de droit numérique à l'université de Cornell, estime que la situation juridique n'est pas claire. YouTube dispose d'une licence pour la musique, et celle-ci est diffusée à partir de là, mais cette utilisation est-elle couverte ?

« S'agit-il d'une violation du droit d'auteur ? Une licence pour YouTube n'est peut-être pas une licence pour Musi", explique-t-il. « Cela enfreint-il les conditions d'utilisation de YouTube au point que YouTube puisse l'interrompre ? Pour l'instant, les réponses ne sont pas claires.

De son côté, Andrew Sampson, fondateur d'Aurous, une application gratuite de streaming musical qui a été fermée en 2015 à la suite d'un procès intenté par la RIAA au nom des maisons de disques, a également des doutes sur Musi. Le développeur, qui n'utilise pas Musi mais affirme que sa sœur de 14 ans en est fan, considère que la mission de l'application est similaire à celle de son propre projet, bien qu'Aurous ait utilisé le partage de fichiers plutôt que d'extraire de la musique d'autres applications.

« D'après ce que j'ai pu constater, il s'agit bel et bien de piratage », déclare-t-il. « Je veux dire que ça n'a pas l'air illégal, mais ils font le même genre de choses que nous. Bien que le fait d'avoir été fermé lui ait fait prendre conscience de l'importance pour les artistes d'être payés, il admet qu'il est un peu envieux : « Je suis un peu jaloux que ces gens puissent exploiter une plateforme aussi importante sans aucune répercussion ».

Pour ne rien arranger, YouTube s'est refusé à tout commentaire.

S'il s'avère que l'application enfreint la législation sur le droit d'auteur ou les conditions d'utilisation de YouTube, les avocats risquent de se retrouver à jouer au chat et à la souris.



Les conditions d'utilisation de l'API de YouTube interdisent « la publicité, le parrainage ou les promotions placés sur ou dans le contenu audiovisuel de YouTube ou le lecteur YouTube sans l'accord écrit préalable de YouTube ». Elles interdisent également la modification, le remplacement et le blocage des publicités diffusées par YouTube ou les services API de YouTube. Il semble que Musi soit pile dedans.



Il est difficile de concilier ces conditions avec la manière dont Musi semble remplacer les publicités de YouTube par les siennes, ou même de savoir avec certitude si l'application utilise l'API de YouTube. Le compte d'assistance de Musi sur Reddit a parfois utilisé un langage ambigu. « Musi fonctionne dans le cadre des restrictions de l'API de YouTube », a assuré un fan au début de l'année. Récemment, YouTube a commencé à sévir contre les applications qui utilisent son API et bloquent les publicités.

« Si vous regardez le paysage des applications iOS, il y a beaucoup d'applications comme celle-ci - Musi est juste la plus importante », dit Dave Macli, le fondateur du service de streaming musical Audiomack. Si Musi devait fermer ses portes, il est probable qu'une multitude d'applications de remplacement verraient le jour.

En tout cas, si vous n'avez jamais testé Musi, foncez avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'une des meilleures applications, offrant même des thèmes de couleur pour personnaliser l'interface. Si besoin, consultez notre test de Musi.

Télécharger l'app gratuite Musi