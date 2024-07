YouTube dit adieu à son application iMessage !

Depuis plus d’un an, Apple propose aux utilisateurs d’iMessage, un accès à des mini-applications, ce qui permet d’envoyer des liens, des vidéos et des images plus facilement. Jusqu’à aujourd’hui, YouTube proposait une mini application iMessage, c’était principalement pour concurrencer TikTok qui propose la même chose. Toutefois, la filiale de Google a décidé aujourd’hui de supprimer son application iMessage, une initiative assez surprenante, car celle-ci pouvait parfois être utile !

YouTube met fin au support d’iMessage

Le célèbre plateforme de vidéos en ligne YouTube a retiré son application iMessage de son application iOS. Avec la dernière mise à jour de l’application YouTube pour iOS, version 19.01.1, publiée le 10 janvier dernier, les utilisateurs ont constaté la disparition de cette fonctionnalité pourtant appréciée. Bien que les notes de version de cette mise à jour parlent de “corrections de bogues et de performances améliorées”, elles ne mentionnent pas explicitement le retrait de l’application iMessage. Cet oubli dans la note pourrait être un acte volontaire de YouTube de dissimuler cette mauvaise nouvelle pour éviter une déception chez les utilisateurs.



L’application iMessage de YouTube, introduite en octobre 2017 (un an après la présentation de l’iMessage App Store) permettait aux utilisateurs de trouver et d’envoyer des vidéos YouTube directement depuis l’application Messages. Elle offrait également la possibilité de regarder des vidéos via le lecteur YouTube natif, accessible via le bouton « + » en bas à gauche d’une conversation iMessage.

Les utilisateurs se retrouvent désormais sans cette option pratique et sans explication claire de la part de YouTube. Jusqu’à présent, la filiale de Google n’a pas confirmé si la suppression était une décision intentionnelle ou un résultat involontaire de la dernière mise à jour.



De nombreuses applications iMessage ont été abandonnées au fil du temps. Cependant, la disparition de l’application YouTube, un acteur majeur, soulève des questions sur l’avenir et la pertinence des mini-applications dans l’écosystème d’iMessage.



