L'application "Play" pour YouTube passe en version 2.0

L'an dernier, l'application Play a été lancée pour améliorer l'expérience sur YouTube en permettant aux utilisateurs d'organiser leurs vidéos, que ce soit pour marquer leurs favoris ou pour les enregistrer afin de les regarder plus tard. L'application vient de passer en version 2.0, qui ajoute de nombreuses fonctionnalités, notamment la possibilité de suivre des chaînes et de classer ses clips préférés dans des dossiers.

Les nouveautés de Play 2.0

Développé par le développeur que MusicHarbor, Play a pour objectif d'aider les utilisateurs à créer leur propre vidéothèque basée sur YouTube de Google. Bien qu'il soit possible d'ajouter manuellement des vidéos à l'application, Play est intégré à la feuille de partage du système, n'obligeant pas à quitter l'application YouTube pour ajouter des vidéos à ses favoris.

Avec la mise à jour 2.0, Marcos Tanaka a ajouté de nombreuses fonctionnalités attendues, comme l'option de suivre les chaînes YouTube. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent recevoir les nouvelles vidéos dès leur sortie, sauvegarder celles qu'ils souhaitent regarder et supprimer les autres.



L'organisation des dossiers est une autre nouveauté de Play 2.0. Il existe désormais un niveau d'organisation supérieur, en plus des balises déjà existantes. Les deux peuvent être combinés.



Dernier ajout, cette fous pour les utilisateurs sur Mac, l'application macOS dispose désormais d'un lecteur vidéo intégré.



L'intérêt de Play est aussi de pouvoir regarder ses vidéos sans publicités ni tracking, un peu comme Musi.

Un nouveau système d'abonnement

Ces fonctionnalités font partie de Play Premium, un abonnement conçu pour les fonctionnalités qui étendent les capacités de Play au-delà de l'enregistrement de vidéos pour plus tard. Cela apporte un modèle économique plus durable à l'application et permet au développeurs d'investir dans des fonctionnalités plus avancées, assurant ainsi le développement à long terme de l'application. L'application basique coûte 2,99 € en un seul achat, alors que Premium ajoute les nouvelles fonctionnalités et coûte 2,99 €... par mois.

Télécharger Play: Save Videos Watch Later à 2,99 €