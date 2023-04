YouTube Music ajoute les podcasts sur l'application iOS et la version web

Face à une concurrence toujours plus agressive, YouTube a décidé de prendre les choses en main et d'ajouter un argument supplémentaire à son offre YouTube Music sur iOS et via le web. En plus du gigantesque catalogue qui fait le succès du service dans le monde, YouTube ajoute des podcasts sur iOS et la version web. L'occasion pour les abonnés de découvrir de nouveaux contenus et de passer plus de temps sur YouTube Music.

Comme Spotify, les podcasts sont disponibles sur YouTube Music

L'un des problèmes sur le marché du streaming musical, c'est la saturation de l'offre, on retrouve trop de services qui fournissent quasiment tous la même chose : un catalogue complet de musiques, des playlists, une bibliothèque, un algorithme qui détecte vos préférences... En 2023, YouTube Music a décidé d'emprunter le même chemin que Spotify et de proposer une valeur ajoutée afin de se démarquer : les podcasts.



Dès maintenant, les abonnés YouTube Music peuvent retrouver des podcasts gratuits, disponibles à la demande, hors ligne et qui peuvent être écoutés en arrière-plan sans frais supplémentaires.

La catégorie des podcasts possède également un onglet "Explorer", ce qui vous permettra de découvrir de nouveaux podcasts quand vous êtes à court d'idées. Bien sûr, YouTube Music vous mettra en avant les épisodes dans votre langue afin de faciliter la recherche !

Dernier atout, l'onglet Explorer va aussi filtrer les thématiques, vous aurez les podcasts comédie, crime, santé, sport, affaires, culture, musique, jeux vidéos... Pour le moment, on ne sait pas si YouTube Music investira dans des podcasts exclusifs afin d'augmenter l'attractivité envers cette nouveauté sur l'application.



Selon Google, l'expérience d'écoute de podcasts proposée sur YouTube Music est destinée à servir de complément à l'expérience de podcasts vidéo que l'on peut trouver sur YouTube. Pour accéder à la section Podcasts, il suffit de sélectionner l'onglet Accueil, puis de cliquer sur la section Podcasts qui apparaît en haut de l'écran.

