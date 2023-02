YouTube Music va se lancer dans les podcasts

Carplay et CarKey

Avec l'ajout de podcasts à sa bibliothèque, YouTube Music s'ouvre à un marché ultra-populaire et offre aux auditeurs une expérience audio enrichie. Voilà qui pourrait permettre à la société d'attirer de nouveaux utilisateurs, ce qui n'est pas aisé face à une féroce concurrence. En revanche, aucune date de lacement pour le moment.

Cette annonce intervient alors que YouTube continue d'étendre son contenu audio, notamment avec la récente introduction de la musique de fond sur YouTube pour les vidéos mobiles. La plateforme cherche à devenir une référence pour les auditeurs qui cherchent à écouter de la musique, des podcasts et d'autres formes de contenu audio.

Les utilisateurs pourront rechercher des podcasts spécifiques, les ajouter à leur liste de lecture et les écouter en mode hors ligne. Même avec la formule gratuite, il sera possible de laisser tourner le podcast en arrière-plan.

Kai Chuk a confirmé que les podcasts seraient intégrés directement dans l'application de streaming de musique, permettant aux utilisateurs d'accéder facilement à une gamme de programmes audio. La nouvelle fonctionnalité sera disponible dans l'application YouTube Music sur iOS et Android, ainsi que sur le web.

Cette décision est une étape importante pour YouTube Music, qui cherche à rivaliser avec des concurrents bien établis comme Spotify et Apple Music . Les podcasts sont devenus un élément important dans la stratégie des plateformes de streaming, offrant aux auditeurs une grande variété de programmes de discussion, de divertissement et d'information.

YouTube Music a récemment annoncé une nouvelle fonctionnalité qui ravira les amateurs de podcasts. La plateforme de streaming de musique a déclaré, via un responsable, qu'elle allait bientôt ajouter des podcasts à sa bibliothèque de contenu.

YouTube Music a pour idée de concurrencer les mastodontes du secteur et pour cela, il faut être complet sur l'offre. C'est pourquoi on apprend que les podcasts seront bientôt de la partie.

