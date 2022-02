Spotify aurait payé 200 millions de dollars pour le podcast "Joe Rogan Experience"

C'est l'une des stratégies choisies par Spotify, l'investissement dans les podcasts afin de donner l'accès à des contenus exclusifs pour fidéliser ses abonnés. Si cela fonctionne à la perfection, le service de streaming suédois a dépensé des sommes astronomiques pour parfois obtenir l'exclusivité d'un seul podcast !

Joe Rogan Experience négocié à 200 millions de dollars ?

Vous avez probablement entendu parler du "Joe Rogan Experience" dans l'affaire qui a opposé l'artiste Neil Young et le service de streaming numéro 1 dans le monde.

En effet, Young avait lancé un ultimatum à Spotify : son catalogue de musiques ou le retrait immédiat du podcast Joe Rogan Experience pour le motif de désinformation sur les vaccins contre la Covid-19.



Souhaitant protéger la liberté d'expression et ne pas céder face à du chantage provenant d'un artiste, Spotify a préféré conserver le Joe Rogan Experience. Cependant, est-ce vraiment les deux raisons qui ont poussé le géant du streaming à continuer sa collaboration avec le célèbre animateur et comédien américain ? Peut-être pas.



D'après un récent article du New York Times, Spotify aurait été mis au pied du mur dans cette affaire, le service n'a pas pu faire marche arrière après l'incroyable investissement pour obtenir l'exclusivité mondiale de ce podcast.

En effet, Spotify n'aurait pas investi la somme de 100 millions de dollars comme le laissaient entendre certaines indiscrétions lors de l'annonce de l'exclusivité... mais 200 millions de dollars !

Cette somme qui pourrait être comparée à l'acquisition d'un film ou d'une série pour un service de streaming comme Netflix semble clairement disproportionné pour un podcast, mais Spotify était prêt à tout pour avoir le Joe Rogan Experience.



Selon deux sources anonymes et très proches des échanges entre la firme suédoise et Joe Rogan, ce montant de 200 millions de dollars n'est pas précise, l'accord aurait pu être signé à un prix légèrement plus élevé.

Comment expliquer un tel investissement ?

Si Spotify a décidé d'obtenir un podcast en exclusivité à 200 millions de dollars, c'est parce que le Joe Rogan Experience arrive à attirer un nombre phénoménal d'auditeurs. Pour les épisodes les plus populaires, le podcast enregistre des dizaines de millions d'auditeurs. Ce succès est essentiellement présent aux États-Unis, mais également dans 92 pays à travers le monde.



Joe Rogan a aussi une forte influence sur les réseaux sociaux, il est suivi par 8,3 millions de personnes sur Twitter et 14,6 millions sur Instagram. Autant dire qu'avec ce podcast, Spotify a attiré une tonne de nouveaux utilisateurs payants, d'ailleurs l'entreprise ne s'en cache pas dans ses rapports financiers, elle cite le podcast de Joe Rogan comme un "accélérateur de croissance".

Finalement on comprend mieux pourquoi Spotify n'a pas cherché à retenir Neil Young...

