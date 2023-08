YouTube Music invente la fonctionnalité "Samples", mais qu'est-ce que c'est ?

Sur un marché ultra-concurrentiel comme celui du streaming musical, l'ensemble des services n'ont pas d'autres choix que d'innover pour attirer de nouveaux utilisateurs. Si Spotify est maître dans l'art dès qu'il s'agit de sortir une nouvelle fonctionnalité, YouTube Music sait aussi nous impressionner. Dans un récent billet de blog, la firme de Google présente la fonctionnalité "Samples" qui débarque dès maintenant sur iOS et Android.

YouTube Music présente Samples

La nouvelle tendance dans le divertissement sur smartphone est sans aucun doute les courtes vidéos qu'on swippe et qui sont toutes basées sur un algorithme afin de visualiser nos thématiques préférées. Séduit par le concept de TikTok, le service de streaming YouTube Music vient de lancer une nouveauté sur le même principe. Samples est une fonctionnalité innovante offrant aux abonnés la chance d'explorer de nombreux extraits de clips, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles découvertes musicales et artistiques.



YouTube Music explique détenir un avantage que ne possèdent pas ses concurrents : le plus grand catalogue de vidéos musicales au monde. Le célèbre service de streaming compte bien profiter de cet avantage pour offrir aux utilisateurs une toute nouvelle expérience avec la même approche que TikTok ou que les Reels d'Instagram, mais qu'avec des clips vidéo.

L'interface est la même que sur TikTok : une vidéo en mode portrait avec des boutons à droite vous permettant de réaliser des actions rapides. Avec les Samples, vous allez pouvoir liker (pour améliorer votre algorithme), ajouter le titre à votre playlist YouTube Music, l'inclure dans un Shorts ou encore la partager.



La filiale de Google explique dans son billet de blog que cette nouveauté est bénéfique pour les utilisateurs qui découvriront des titres qu'ils ne connaissaient pas, mais aussi pour les artistes qui auront une nouvelle visibilité. Le monde du streaming est très compliqué pour un petit artiste, car celui-ci voit sa portée être "écrasé" par les géants de l'industrie. Avec les Samples de YouTube Music, c'est une nouvelle façon d'atteindre des milliers de personnes à travers le monde :

Pour les artistes, l'onglet Samples offre un autre moyen de trouver un nouveau public et de construire une communauté sur YouTube. C'est encore un autre exemple de la façon dont la combinaison unique de vidéos musicales, de performances en direct, de premières musicales et de courts métrages de YouTube inspire un fandom réel et dévoué, ce qui est la clé pour faire de notre plate-forme le meilleur endroit pour chaque artiste et fan de musique.

Que vous soyez sur iOS ou Android, une mise à jour de YouTube Music avec l'onglet "Samples" est en cours de déploiement. YouTube espère que cette nouveauté va permettre de distinguer son service de streaming vis-à-vis de la concurrence et d'attirer de nouveaux utilisateurs. YouTube Music souffre énormément de la concurrence depuis quelques années, le service de Google est loin derrière Spotify, Apple Music et Amazon Music.



Télécharger l'app gratuite YouTube Music