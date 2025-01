YouTube : de nouvelles fonctionnalités exclusives sur iOS

YouTube Premium dévoile de nouvelles fonctionnalités intéressantes en ce début 2025, dont plusieurs exclusivités pour les utilisateurs iOS. Le service de streaming vidéo de Google continue d'innover pour justifier son abonnement payant, avec notamment une amélioration notable de la qualité audio et de nouvelles options de lecture. Focus sur ces nouveautés qui arrivent progressivement chez les abonnés Premium.

Une meilleure qualité audio et des contrôles de lecture avancés

La principale nouveauté concerne l'audio des vidéos musicales, qui passe désormais à un débit de 256 kbps, offrant ainsi une qualité supérieure comparable à celle déjà disponible sur YouTube Music. Les mélomanes apprécieront cette amélioration qui promet plus de détails et de profondeur sonore. Ce n'est pas à la hauteur de la qualité Hi-Fi sans perte d'Apple Music, mais c'est toujours bon à prendre.



Côté lecture, YouTube introduit une fonction particulièrement attendue : la possibilité d'accélérer la vitesse jusqu'à 4x sur mobile, contre 2x auparavant. La fonctionnalité "Jump Ahead", qui permet de sauter directement aux moments les plus intéressants d'une vidéo grâce à l'intelligence artificielle, fait également son apparition sur la version web après avoir été lancée sur mobile l'année dernière.

Des nouveautés spécifiques pour iOS

Les utilisateurs d'iPhone ne sont pas en reste avec l'arrivée de deux fonctionnalités majeures pour les Shorts, ces vidéos courtes concurrentes de TikTok :

Le mode Picture-in-Picture (PiP) permettant de regarder les Shorts tout en utilisant d'autres applications

Les téléchargements intelligents ("Smart Downloads") qui téléchargent automatiquement les Shorts susceptibles d'intéresser l'utilisateur pour un visionnage hors connexion

Point intéressant pour les utilisateurs d'Apple : l'outil conversationnel IA de YouTube, permettant de poser des questions sur les vidéos visionnées, sera bientôt disponible sur iOS et inclus à l'abonnement Premium.

Autre changement notable : les abonnés Premium peuvent désormais tester plusieurs fonctionnalités expérimentales simultanément, alors qu'ils étaient auparavant limités à une seule à la fois. Ces nouveautés s'inscrivent dans la stratégie de Google visant à enrichir continuellement l'expérience Premium, sans augmentation tarifaire cette fois-ci.



Pour profiter de ces nouveautés encore en phase expérimentale, il suffit de se rendre sur youtube.com/new et d'activer les nouveautés qui vous intéressent.

