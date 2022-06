Voici Telegram Premium à 5,49€ avec 9 fonctionnalités exclusives

C'était attendu, Telegram vient de lancer son offre Premium pour fêter la barre des 700 millions d'utilisateurs. La messagerie sécurisée emboîte ainsi le pas à Twitter et Instagram qui proposent tous deux des services payants avec des fonctionnalités supplémentaires. Snapchat étudie également cette option. Voici ce que comprend l'abonnement Telegram Premium à 5,49 euros (ou 4,99 dollars), ainsi que quelques nouveautés pour les comptes gratuits comme le support du 120 Hz sur iPhone 13 Pro et iPad Pro.

Telegram Premium est arrivé

Un billet de blog explique ce que Telegram Premium offrira aux utilisateurs qui passent à la caisse chaque mois. Concrètement, les abonnés auront droit à une augmentation de la limite pour l'envoi de gros fichiers (de 2 Go à 4 Go), ainsi que la priorisation des téléchargements plus rapides pour les utilisateurs payants. Les utilisateurs verront également le nombre de chaînes qu'ils pourront suivre passer de 500 à 1 000, et pourront créer jusqu'à 20 dossiers de chat avec jusqu'à 200 chats dans chacun d'eux.



Les utilisateurs Premium seront également autorisés à ajouter jusqu'à quatre comptes à une application, à épingler jusqu'à 10 chats pour en faciliter la lecture, à rédiger une biographie plus longue et à réserver jusqu'à 20 liens t.me publics. La conversion de la voix en texte, les animations plein écran pour les autocollants, les réactions uniques, les options de gestion des chats, les photos de profil animées et un badge spécial sont également disponibles. Mieux, les publicités seront éradiquées.

Les fonctionnalités Premium

Envoyez des médias et des fichiers d'une taille maximale de 4 Go chacun.

Téléchargez des médias et des fichiers à toute vitesse, sans aucune limite.

Limites doublées Abonnez-vous jusqu'à 1000 canaux. Connectez-vous à 4 comptes depuis n'importe quelle application. Organisez vos échanges dans 20 dossiers, contenant chacun 200 échanges. Épinglez 10 échanges dans votre liste principale. Réservez jusqu'à 20 liens t.me publics. Enregistrez vos 400 GIFs et 10 autocollants préférés. Ayez une bio plus longue sur votre profil et ajoutez des liens. Envoyez des légendes plus longues pour vos photos et vidéos.

Un nouveau bouton à côté des messages vocaux permet de générer une transcription de son contenu audio.

Réactions et autocollants uniques Réagissez avec encore plus d'emoji, comme :clown: et :hearteyes: Envoyez des autocollants exclusifs avec des effets supplémentaires, renouvelés chaque mois.

Gestion des échanges Définissez un dossier d'échange par défaut ou activez les outils permettant d'archiver et de masquer les nouveaux échanges automatiquement.

Badges et photos de profil animées Les inscrits Telegram premium ont un badge à côté de leur nom, montrant qu'ils contribuent à soutenir Telegram. Mettez en valeur votre vidéo de profil, elle sera animée dans les échanges et la liste des échanges de tout le monde.

Aucune publicité Les messages sponsorisés qui sont parfois affichés dans les canaux publics n'apparaîtront plus.

Icônes de l'application Choisissez plusieurs nouvelles icônes Telegram pour votre écran d'accueil.



Les nouveautés gratuites de Telegram

Mais Telegram a également quelques nouveautés pour les utilisateurs "normaux" :

Demandes à rejoindre des groupes publics Activez les demandes à rejoindre pour vos groupes publics, aucun lien d'invitation n'est nécessaire. Les utilisateurs qui ouvrent le groupe verront un bouton "Demander à rejoindre le groupe". Une fois approuvés par un administrateur, les utilisateurs pourront commencer à discuter dans le groupe.

Partage externe amélioré Admirez une barre de progression animée lorsque vous partagez des fichiers et des médias volumineux vers Telegram depuis d'autres applications.

Badges de certification dans les chats Les groupes et canaux certifiés ont désormais aussi leur badge en haut de l'échange.

Améliorations des bots Incluez une photo ou une vidéo dans la section "Que peut faire ce bot ?" de votre bot. Les bots qui sont intégrés dans le menu des pièces jointes peuvent être activés pour fonctionner dans les groupes et les canaux.

Amélioration de la compatibilité avec les écrans ProMotion Profitez d'animations fluides à 120 FPS sur tous les nouveaux iPads et iPhones.

Plus rapide et plus fort Plus de 100 corrections et optimisations pour améliorer la vitesse et la fiabilité.



700 millions d'utilisateurs

Cette initiative aidera également Telegram à stabiliser durablement ses revenus tout en poursuivant sa croissance. Après avoir atteint 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels en janvier 2021, elle compte désormais 700 millions d'utilisateurs.

Telegram compte désormais plus de 700 millions d'utilisateurs actifs. Pour fêter cela, nous inaugurons Telegram Premium. Cet abonnement permet de financer Telegram et vous donne accès à des fonctionnalités supplémentaires exclusives. Toutes les fonctionnalités existantes de Telegram restent gratuites pour tout le monde.

Télécharger l'app gratuite Telegram