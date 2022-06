La messagerie Telegram va lancer une offre Premium

Telegram fait partie des messageries instantanées les plus populaires depuis ses débuts il y a neuf ans, se faisant remarquer en offrant de multiples fonctionnalités telles qu'un chiffrement de bout en bout, des autocollants, des options de modification, des discussions secrètes, et plus encore avant ses concurrents. Alors que l'application est actuellement gratuite, Telegram a confirmé vendredi son intention d'introduire un mode "Premium" avec des fonctionnalités supplémentaires pour les usagers.

Telegram Premium est officiel

La rumeur d'une offre Telegram Premium courait depuis quelques semaines, elle est désormais confirmée par le fondateur de Telegram, Pavel Durov, qui a partagé quelques détails sur le fonctionnement de Telegram Premium.



Selon Durov, l'abonnement Premium a été créé avec les utilisateurs qui ont demandé à Telegram de "relever encore plus les limites actuelles". Mais comme l'explique le fondateur de la plateforme, cela implique des coûts de serveur élevés. C'est là qu'intervient Telegram Premium, un nouveau plan d'abonnement qui débloquera davantage de fonctionnalités pour les utilisateurs qui le souhaitent et en ont besoin.

Outre des fonctionnalités supplémentaires, M. Durov affirme que Telegram Premium offrira davantage de "vitesse et de ressources". Les utilisateurs Premium recevront également les nouvelles fonctionnalités gratuites en premier.

Après avoir réfléchi, nous avons réalisé que la seule façon de permettre à nos fans les plus exigeants d'obtenir plus tout en conservant les fonctionnalités existantes gratuites est de faire de ces limites plus élevées une option payante. C'est pourquoi nous lançons ce mois-ci Telegram Premium, une formule d'abonnement qui permet à chacun d'acquérir des fonctionnalités, une vitesse et des ressources supplémentaires. Il permettra également aux utilisateurs de soutenir Telegram et de rejoindre le club des premiers à bénéficier des nouvelles fonctionnalités.

Quels avantages ?

La première question concerne les fonctionnalités en sus. Pour l'instant, Durov a révélé que les abonnés à Telegram Premium pourront envoyer des "fichiers extra-larges", ce qui inclut des documents et des médias, mais auront également accès à réactions animées et des autocollants exclusifs. Bien évidemment, les utilisateurs gratuits pourront tout de même voir les documents, réactions et autocollants envoyés par les utilisateurs Premium.

Quel prix ?

Le tarif de l'abonnement n'a pas été communiqué, mais cela ne devrait pas tarder puisque le lancement est prévu pour ce mois de juin. Toutefois, Pavel Durov assure que toutes les fonctionnalités actuelles de Telegram resteront gratuites, et que de nombreuses nouvelles fonctionnalités gratuites sont encore prévues à l'avenir.



Si Telegram se doit d'être rentable, ce n'est pas forcément avec la publicité actuelle, mais grâce au financement de ses utilisateurs assure le patron.

