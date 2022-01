La messagerie Telegram bientôt interdite en Allemagne ?

Doit-on encore présenter Telegram tant l'application de messagerie sécurisée est devenue populaire dans le monde entier. Néanmoins, sa principale qualité pourrait également devenir son plus grand problème : l'application se vante d'avoir le plus haut niveau de sécurité grâce à son mécanisme de chiffrement.

Il n'en fallait pas plus pour que des groupes controversés se créent, notamment autour des théories complotistes, qui se font de plus en plus nombreux. Et justement, la page COVID actuelle est l'occasion parfaite pour ces individus de relayer leurs propres informations, avec comme sujet principal le vaccin.

L'Allemagne a l'application Telegram en ligne de mire

Les groupes de discussion anti-vax ne cessent de croître au travers de l'application Telegram, connue pour permettre une certaine liberté sur différents types de sujets. Certains réunissent jusqu'à 200 000 membres, ce qui semble ne pas plaire à la ministre de la Justice allemande, Nancy Faeser, qui réfléchirait à interdire tout simplement cette dernière dans le pays.



Il faut dire que certains groupes vont plus loin que le partage d'informations et les débats, en menaçant de morts certaines figures politiques. Un raid a d'ailleurs eu lieu à Dresde, menant à une perquisition d'armes. Seulement, Telegram ne semble pas à l'écoute des demandes des différents pays, comme le précise Simone Rafael, responsable numérique de la Fondation de la lutte contre le racisme.

Telegram ne coopère pas avec les autorités judiciaires ou de sécurité, même pas sur des sujets indiscutablement punissables et répréhensibles comme la pornographie enfantine.

Au contraire de Facebook et Twitter, deux plateformes où des échanges d'idées extrêmes sont également partagés, Telegram n'a pas l'air de vouloir agir en mettant en place des équipes de modération. Même son de cloche pour les demandes écrites envoyées par l'Office fédéral de la police criminelle allemande, qui sont restées sans réponse. Il faut rappeler que Telegram est bloqué ou partiellement autorisé dans certains pays comme la Chine ou la Russie qui veulent avoir un droit de regard sur les échanges.



Est-ce qu'une interdiction totale dans le pays inciterait réellement les créateurs de Telegram à faire des efforts ? Rien de sûr... Malheureusement, cette décision ne ferait que repousser ces problèmes vers une autre plateforme, et ainsi de suite.



