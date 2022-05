Telegram : un abonnement à renouvellement mensuel à venir ?

Cela fait maintenant plusieurs années que l'application de messagerie instantanée Telegram rencontre un joli succès dans le monde. Nikolaï Dourov et Pavel Dourov les deux créateurs de Telegram ont décidé cette année d'accélérer la rentabilité de leur app. Voici ce qu'ils prévoient...

Comme toutes les autres messageries, Telegram est basé sur une utilisation qui se fait autour de la gratuité, chaque utilisateur peut télécharger l'application et discuter avec ses proches sans payer le moindre centime. Pour les frères Dourov, il est hors de question de changer ce système qui fait la force de Telegram et qui permet aujourd'hui de rivaliser avec des géants comme Facebook Messenger, WhatsApp ou encore Signal.

Toutefois, les créateurs de Telegram souhaitent désormais une meilleure rentabilité !



Selon une récente découverte d'un spécialiste des fuites, Alessandro Paluzzi sur Twitter, Telegram préparerait pour ses utilisateurs un système d'abonnement qui apporterait des contenus supplémentaires que les fidèles pourront utiliser dans les conversations écrites avec leurs proches.

En échange d'un paiement mensuel, les utilisateurs "premium" pourront obtenir des bonus :

Telegram va donc surfer sur la tendance des distinctions virtuelles, une technique déjà utilisée par d'autres géants comme Twich qui proposent des émoticônes accessibles uniquement à ceux qui acceptent de s'abonner à la chaîne d'un créateur de contenu.

On ne sait pas pour le moment si Telegram passera par le système de paiement d'Apple en se soumettant à la commission de l'App Store ou si l'entreprise fera la forte tête en contournant les règles de l'App Store avec une redirection vers son site officiel.



Il y a moins de 2 semaines, Telegram a fourni une gigantesque mise à jour de son application iOS, l'entreprise russe a ajouté les notifications personnalisées, la permutation d'une conversation en sourdine, la traduction d'un message écrit reçu, des bots...

