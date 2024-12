ChatGPT Pro : un abonnement mensuel à 200 dollars pour o1 !

1 com

OpenAI ne chôme pas. Alors que la firme envisage fortement l'ajout de publicité sur sa formule gratuit, elle a lancé ChatGPT Pro, un service d'abonnement premium au prix de 200 $ par mois. Ce niveau offre aux abonnés un accès illimité au modèle de langage le plus récent et le plus sophistiqué d'OpenAI, connu sous le nom d'o1.

Caractéristiques du plan ChatGPT Pro

Voici ce qu'il faut retenir de l'abonnement Pro :

Accès illimité : les abonnés bénéficient d'une utilisation illimitée de modèles tels qu'OpenAI o1, o1-mini, GPT-4o et Advanced Voice.

: les abonnés bénéficient d'une utilisation illimitée de modèles tels qu'OpenAI o1, o1-mini, GPT-4o et Advanced Voice. Mode o1 Pro : cette version améliorée du modèle o1 utilise des ressources de calcul supplémentaires pour traiter les requêtes les plus difficiles avec une plus grande précision.

: cette version améliorée du modèle o1 utilise des ressources de calcul supplémentaires pour traiter les requêtes les plus difficiles avec une plus grande précision. Améliorations futures : le service promet d'introduire des outils de productivité avancés et gourmands en calcul dans les futures mises à jour.

Justification de la tarification

Le coût plus élevé de ChatGPT Pro est justifié par la puissance de calcul importante requise par le mode o1 pro pour gérer les problèmes complexes. OpenAI souligne que ce mode fournit des « réponses très fiables » grâce à ses capacités de traitement étendues, permettant d'obtenir des résultats supérieurs dans divers tests d'apprentissage automatique, notamment les mathématiques, les sciences et le codage.

Public cible

Ce service est spécialement conçu pour les professionnels tels que les chercheurs et les ingénieurs qui ont besoin de capacités d'IA de pointe pour une utilisation quotidienne. Autrement dit, pas pour l'utilisateur lambda.



Qui pense avoir besoin des capacités de ChatGPT-o1 ?

