Un abonnement Snapchat+ est en préparation

Le petit fantôme sur fond jaune va prochainement annoncer la sortie d'un abonnement mensuel/annuel baptisé Snapchat+. Les abonnés auront des fonctionnalités en plus et surtout en avant-première.

Canal+, Disney+, Apple TV+, Paramount+... On ne compte plus le nombre d'abonnements avec la mention (+) mis à disposition des utilisateurs. Une petite jungle à laquelle Snapchat devrait prochainement se joindre.



Comme indiqué par The Verge, l'entreprise effectue en ce moment même des tests en interne pour savoir quelles seront les exclusivités réservées aux abonnés de Snapchat Plus. La porte-parole de Snapchat, Liz Markamn, s'est justement exprimée sur le sujet.

Si Markman ne dévoile pas les fonctionnalités en préparation ou encore le prix de l'abonnement, le chercheur d'applications, Alessandro Paluzzi, nous partage ses informations ainsi que des captures d'écran via Twitter. D'après lui, cet abonnement coûterait 4.59 € par mois ou 45.99 € par an.



Pour ce qui est des possibilités offertes par Snapchat +, voici ses prédictions :

So... by subscribing to #Snapchat+ you can:

1️⃣ Pin a friend as a #1 BFF

2️⃣ Get access to exclusive Snapchat icons

3️⃣ Display a badge in your profile

4️⃣ See your orbit with BFF

5️⃣ See your Friend's whereabouts in the last 24 hours

6️⃣ See how many friends have rewatched your story