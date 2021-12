Telegram s'offre de nouvelles fonctionnalités dont les réactions et la traduction

La citation "quand le malheur des uns fait le bonheur des autres" n'a jamais aussi bien marché pour l'application de messagerie instantanée Telegram. Alors que WhatsApp et Facebook Messenger...

Twitter a pratiquement révolutionné la plateforme cette année avec de nombreuses évolutions comme les abonnements Blue, les Super Follows, la recherche de tweet spécifique, les aperçus...

WhatsApp serait en ce moment même en pleine préparation de la fonctionnalité qui permet de répondre à un message avec un simple émoji. Une pratique bien connue et plutôt efficace même si sa...

Telegram Messenger (App, iPhone et iPad, v4.4, 4/5, VO, 75 Mo, iOS 6.0) a fait son succès avec des messages cryptés de bout en bout, le voilà maintenant traduit en français. Outre les...

La plus grosse partie des nouveautés se trouve du côté d'iOS. Cependant l'application macOS a aussi reçu une nouvelle mise à jour. Les développeurs expliquent avoir remodelé les menus contextuels et avoir inséré de nouveaux raccourcis . Des icônes animées (+ de 70) ont aussi été ajoutées pour chaque élément du menu de l'app macOS.

Et ce n'est pas fini... Telegram propose encore de nombreuses nouveautés :

À l'occasion de la 12e et dernière mise à jour pour 2021, les développeurs de Telegram nous sortent le grand jeu avec des nouveautés qui avaient été aperçues dans la bêta de décembre. Les utilisateurs qui téléchargeront la dernière version dès aujourd'hui auront accès à :

Avec la tonne d'applications de messageries instantanées qui sont disponibles sur l'App Store et le Google Play Store, il n'est pas toujours simple de créer la différence et de convaincre de nouveaux utilisateurs. En cette fin d'année, l'app Telegram propose une mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités qui étaient parfois très attendues.

