YouTube annonce l'arrivée de l'IA dans plusieurs nouvelles fonctionnalités

Google est l'une des entreprises les plus convaincues par les bienfaits de l'intelligence artificielle. Après le lancement de Google Bard qui est un concurrent très sérieux à ChatGPT, Google envisage à nouveau de tirer parti de l'intelligence artificielle, cette fois au bénéfice de sa filiale : YouTube.

YouTube annonce l'arrivée massive de l'IA dans plusieurs fonctionnalités

YouTube innove et intègre l'intelligence artificielle à son expérience utilisateur avec plusieurs nouvelles fonctionnalités prometteuses, réservées exclusivement à ses membres premium :

L'outil de dialogue IA

La première fonctionnalité annoncée est l'introduction d'un outil de dialogue IA. Cette fonction sera bientôt lancée et est conçue pour favoriser des échanges enrichis autour des vidéos. Elle recommandera également du contenu personnalisé, s'appuyant sur une compréhension approfondie des préférences des utilisateurs. L'objectif ici est que YouTube arrive à mieux vous connaître pour vous mettre en avant plus facilement les contenus que vous aimez. C'est une bonne chose pour vous, mais aussi pour la filiale de Google qui augmentera le temps moyen passé sur son app et site.

Résumé des commentaires

YouTube révèle vouloir tester un mécanisme de résumé des commentaires, visant à condenser les fils de discussion, cette fonction sera accessible à un échantillon restreint d'utilisateurs pour ses débuts. Son but est de permettre aux utilisateurs de suivre aisément les conversations les plus pertinentes liées à une vidéo sans avoir à lire chaque commentaire.

Les utilisateurs souhaitant essayer ces fonctionnalités pourront les activer via le portail youtube.com/new. Toutefois, l'accès sera d'abord offert aux utilisateurs américains utilisant l'application Android.

​​Une dose d'IA pour les YouTubers

Pour les créateurs de contenus, un avantage significatif de l'IA sera la possibilité de modérer les commentaires par thèmes spécifiques, structurant ainsi les discussions pour une meilleure clarté. Pour faire simple, l'IA aidera à supprimer les spams, les commentaires au vocabulaire déplacé ou encore ceux qui sont hors contexte avec la vidéo. Cette fonction prendra en compte uniquement les commentaires publiés, à l'exclusion de ceux en attente de modération ou incluant des mots interdits.

L'IA pour les publicités

Comme on pouvait s'y attendre, YouTube va aussi utiliser l'IA pour les publicités qui s'affichent dans l'application, le site et dans les vidéos que vous regardez. L'objectif est de faire en sorte qu'une IA apprenne à mieux vous connaître pour vous afficher des publicités pertinentes, une bonne idée pour l'augmentation des revenus ! Cette technique devrait plaire à Apple qui est contre les publicités ciblées qui suivent minutieusement votre activité en ligne pour en apprendre plus sur vous.



Dernier point des annonces de YouTube, cette fois-ci cela concerne les utilisateurs de YouTube Music. La filiale de Google vient de révéler l'arrivée massive de playlists générées par l'IA, l'objectif est de créer plus de playlists et surtout de vous faire découvrir de nouvelles musiques.



Source

Télécharger l'app gratuite YouTube