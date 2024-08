Threads annonce plusieurs nouvelles fonctionnalités pour la version web

Pas facile de s’imposer face à X qui est en croissance constante et qui rassemble quotidiennement une masse d’utilisateurs. Si beaucoup d’entreprises auraient déjà abandonné, ce n’est pas le cas de Meta, la société gérée par Mark Zuckerberg croit toujours en son réseau social et l’améliore encore et encore pour réduire l’écart de popularité avec X. Threads a dévoilé aujourd’hui plusieurs fonctionnalités qui étaient très attendues par la communauté !

Threads présente plusieurs nouveautés

Threads a annoncé cette nuit l’introduction de plusieurs outils Web pour aider les utilisateurs à mieux comprendre les performances de leur contenu. Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux créateurs et aux entreprises de suivre plus facilement l’impact de leurs publications. En facilitant l’analyse des données, Threads simplifie le processus de planification et aide les utilisateurs à adapter leur stratégie en fonction des résultats obtenus.



Pour évaluer la portée et l'efficacité des publications, Threads a mis en place de nouvelles mesures de performance. Les utilisateurs peuvent désormais suivre le nombre de vues, de réponses, de reposts et de citations pour chaque message. De plus, un outil de suivi permet de visualiser l'évolution du nombre d'abonnés au fil du temps. Threads fournit également des informations démographiques, telles que l'âge, le sexe et l'emplacement géographique des abonnés, offrant ainsi une meilleure compréhension de l'audience.

Gestion des brouillons

Threads permet désormais d'écrire et de sauvegarder plusieurs brouillons de messages. Les utilisateurs peuvent stocker jusqu'à 100 brouillons, facilitant ainsi la planification et la préparation du contenu à l'avance. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent organiser leur travail de manière plus efficace, en conservant plusieurs idées et projets en cours sans les publier immédiatement.

Planification du contenu

Une nouvelle fonction de planification a été ajoutée, permettant de créer et de programmer des messages pour une publication ultérieure. Les utilisateurs peuvent programmer plusieurs messages par jour et planifier leur contenu sur plusieurs jours à l’avance. Cette capacité de planification est essentielle pour maintenir une présence constante sur la plateforme, tout en optimisant l'organisation du travail.



Comme le rappel Meta dans son communiqué, Threads.net, lancé il y a moins d’un an, a été conçu pour faciliter l'utilisation de Threads, notamment sur le Web. En mai, la plateforme a déployé une nouvelle expérience Web, introduisant des colonnes épinglables et des mises à jour en temps réel pour une gestion plus fluide du contenu. En juin, Threads a également lancé son API, permettant aux créateurs de contenu et aux entreprises de gérer leur présence sur la plateforme à grande échelle, en automatisant certains aspects de leur communication.



Ces ajouts montrent l'engagement de Meta à offrir des outils robustes pour une gestion plus professionnelle et efficace du contenu, que ce soit pour un usage personnel ou commercial.



Source