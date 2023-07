Apple débarque sur Threads avec plusieurs comptes déjà activés

Threads, c'est le nouveau réseau social tendance de Mark Zuckerberg venu pour concurrencer l'indétrônable Twitter. Au lancement d'un nouveau réseau, les choses peuvent prendre du temps à décoller, il faut que les stars rejoignent, les grandes marques et il faut convaincre une masse d'utilisateurs de s'inscrire. Visiblement, Threads a réussi là où d'autres concurrents comme Mastodon ou Parler n'ont pas brillé.

Apple débarque sur Threads

Avec près de 100 millions d'utilisateurs en seulement 4 jours et sans lancement en Europe, on peut dire que le réseau social Threads est un énorme succès qui devrait à court terme rapporter beaucoup d'argent à Meta. Ce qui est positif pour Threads, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs Instagram qui ont activé leur compte Threads et qui sont actifs dessus au quotidien, ajoutons à cela les célébrités qui sont déjà nombreuses (Selena Gomez, Britney Spears, Neymar, Kylie Jenner...) et les entreprises qui choisissent Threads pour leur communication.



Parmi les sociétés, on retrouve : Apple, le géant californien n'a pas ouvert le compte principal @Apple, mais plusieurs services sont disponibles, on aperçoit : Apple Books, Apple News, Apple Music, Beats by Dre et Shazam, les comptes n'ont pas tous fait leur première publication, mais ils sont déjà configurés avec plusieurs milliers de personnes qui les suivent.

Comme vous pouvez le constater dans les captures d'écrans ci-dessus, Apple n'est pas très bavard sur Threads comparé à Twitter, le seul compte qui publie du contenu, c'est Beats by Dre qui est très actif avec plusieurs publications au compteur. La question que l'on pourrait se poser, c'est "est-ce une activation automatique Instagram -> Threads de Meta ?", officiellement, l'entreprise n'a pas dit qu'elle utilisait cette pratique. Ce qui signifie que tous les comptes que l'on voit aujourd'hui sur Threads sont le résultat d'une activation manuelle de la part de l'utilisateur ou de l'entreprise.



Comparé à plusieurs années en arrière, Apple n'était pas une entreprise très active sur les réseaux sociaux. Maintenant, le géant californien sait que la visibilité sur internet est importante, surtout sur les réseaux où l'on peut atteindre beaucoup de jeunes qui sont de potentiels acheteurs de produits Beats, de futurs abonnés Apple Music, de possibles nouveaux utilisateurs de Shazam...

La politique abusive de confidentialité de Threads ne semble pas avoir fait peur à Apple qui est pourtant très stricte sur le respect de la vie privée. Malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup d'utilisateurs qui ne veulent pas passer à Threads à cause de toutes les données qui sont récupérées par le nouveau réseau social. Il n'y a qu'à voir l'étiquette de confidentialité sur l'App Store pour avoir des frissons dans le dos et comprendre la polémique !



