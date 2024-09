Doctolib est aujourd’hui la référence pour réserver un rendez-vous chez un médecin généraliste ou tout autre professionnel de santé. Si l’application a su faire la différence pendant la période de Covid, pour les créateurs de Doctolib, il était temps de passer au niveau supérieur et d’accroître l’intérêt envers l’application.

Doctolib annonce de nouvelles fonctionnalités

Doctolib a récemment annoncé l'introduction de plusieurs nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer la communication entre les patients et les professionnels de santé, ainsi qu'à optimiser la gestion des soins médicaux.



Depuis le 23 novembre, Doctolib propose une fonction de messagerie sécurisée, cette avancée permet une communication plus directe et sécurisée entre patients et professionnels de santé, facilitant ainsi l'échange d'informations médicales essentielles.



La nouvelle messagerie de Doctolib vise également à réduire le temps passé par les praticiens sur les communications. Cela devrait contribuer à une gestion plus efficace du temps médical, permettant aux professionnels de se concentrer davantage sur les soins aux patients.

Bienvenue à l’intelligence artificielle

Doctolib intègre désormais l'intelligence artificielle pour classifier les demandes médicales selon leur urgence. Cette technologie avancée inclut des réponses automatiques et une reconnaissance vocale adaptée aux termes médicaux spécifiques, ce qui va énormément faciliter la gestion des demandes des patients.



Grâce à ces avancées technologiques, les professionnels de santé pourraient voir une augmentation de 20 % du nombre de consultations, ce qui signifie un accès plus rapide aux soins pour les patients.

Étendre le paiement en ligne

En plus de ces fonctionnalités, Doctolib prévoit d'étendre son service de paiement en ligne, qui est actuellement disponible uniquement pour les téléconsultations, aux rendez-vous en personne dès l'année prochaine.



La plateforme s'engage également à diffuser des contenus préventifs, notamment sur des sujets comme les campagnes de vaccination et des informations sur les établissements de soins, jouant ainsi un rôle dans la sensibilisation et la prévention en matière de santé.

Carte des temps d’attente et réduction des déserts médicaux

En 2024, Doctolib prévoit de publier des statistiques annuelles sur les temps d'attente par département et spécialité. Cette initiative vise à lutter contre les déserts médicaux et à améliorer la visibilité sur l'accès aux soins. Selon le fondateur de Doctolib, ces initiatives ont déjà contribué à réduire les temps d’attente chez les spécialistes et à accélérer l’accès aux médecins généralistes et pédiatres.

En célébrant son dixième anniversaire, Doctolib réaffirme son engagement envers l'innovation et l'amélioration de l'accès aux services de santé, soulignant son rôle de leader dans la transformation numérique du secteur médical. Ces nouvelles fonctionnalités de Doctolib marquent une étape importante dans la modernisation de la gestion des soins de santé, offrant à la fois une meilleure expérience pour les utilisateurs et une efficacité accrue pour les professionnels de santé.

On ouvre ce nouveau chapitre ensemble ? 💙https://t.co/seE7Jbehez — Doctolib (@doctolib) November 27, 2023

