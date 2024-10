Meta déploie une fonctionnalité pour limiter les contenus politiques sur Instagram et Threads

1 com

Quand on ouvre un réseau social sur son iPhone, on le fait généralement pour se divertir, regarder des vidéos marrantes ou vérifier ce qu’on fait vos amis ce week-end ! L’expérience est parfois gâchée par du contenu qu’on a pas envie de voir, on peut par exemple parler du contenu politique. Meta a annoncé cette nuit offrir une nouvelle fonctionnalité à ses utilisateurs pour limiter les contenus politiques qui s’afficheront.

Instagram et Threads vont limiter les contenus politiques

Meta introduit dès aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité destinée à offrir aux utilisateurs un plus grand contrôle sur les contenus politiques qu’ils rencontrent dans leur fil d’actualité sur Instagram et Threads. Cette initiative marque une étape importante dans la manière dont les réseaux sociaux de Meta gèrent le flux d’informations politiques.



Le groupe de Mark Zuckerberg a expliqué que la fonctionnalité permettra aux utilisateurs de ne pas “avoir de manière proactive le contenu politique des comptes qu’ils ne suivent pas”. Cela signifie que si un utilisateur suit un politicien ou un parti spécifique, il ne verra plus automatiquement de contenus provenant des comptes associés à des partis ou figures politiques opposés. Cette fonctionnalité est conçue pour fonctionner de manière identique à partout dans le monde.

Les utilisateurs conservent la liberté de choisir s’ils veulent voir du contenu politique sur leur flux. Cette approche offre aux utilisateurs la possibilité de rester informés des perspectives politiques de leur choix tout en évitant une surcharge d’informations provenant de sources non désirées.

Le but de cette nouvelle fonctionnalité

L’introduction de cette fonctionnalité n’a pas pour objectif d’enfermer les utilisateurs dans leurs propres bulles idéologiques. Au contraire, Meta cherche à limiter l’exposition aux contenus politiques afin de permettre aux utilisateurs de se concentrer sur d’autres types de contenus qui les intéressent sur Instagram et Threads. Moins de contenu politique signifie plus de contenus venant de vos amis, de votre famille, des célébrités que vous suivez, de l’équipe de foot que vous préférez…

Comment activer cette option

Pour ceux qui souhaitent activer cette nouvelle option sur Instagram et Threads, voici les étapes à suivre :

Ouvrez l’application Instagram. Allez dans le menu Paramètres du compte. Appuyez sur l’option Contenu suggéré. Sélectionnez le menu Contenu politique, si disponible (notez que cette option peut ne pas être immédiatement visible pour tous les utilisateurs, c’est en cours de déploiement).

Les paramètres ajustés affecteront les suggestions dans Explorer, Reels, le fil et les utilisateurs suggérés, ils seront appliqués à la fois sur Instagram et Threads.

Cette fonctionnalité représente une évolution dans la manière dont les utilisateurs peuvent gérer leur expérience sur les réseaux sociaux de Meta, cela plus de contrôle sur le type de contenu qu’ils rencontrent au quotidien.



