Meta teste le partage automatique des Reels Instagram vers Threads

Depuis que Threads est disponible aux États-Unis et en Europe, Meta fait son maximum pour permettre à son réseau social d’atteindre des sommets en termes de popularité. Le problème, c’est que Threads (qui attire beaucoup de monde) n’arrive pas à faire mal à la concurrence. X reste toujours puissant, ce qui commence à agacer Mark Zuckerberg et le reste de l’équipe de direction de Meta. L’une des dernières idées de l’entreprise est d’augmenter la quantité de contenus disponibles sur Threads en exploitant (une fois de plus) la connexion entre Instagram et Threads.

Publier un Reels sur Instagram = une publication automatique sur Threads

Meta explore de nouvelles connexions entre Instagram et Threads en testant actuellement une fonctionnalité de partage automatique des Reels Instagram vers Threads. Cette initiative vise à renforcer le contenu disponible sur Threads, dans l’espoir de rivaliser avec X, qui continue de dominer le terrain de la quantité de nouveaux contenus.



La découverte a été faite par le chercheur Alessandro Paluzzi, qui a identifié cette fonctionnalité en analysant le code de l’application Threads. Selon Paluzzi, une option dans l’interface de publication de Threads permettrait bientôt de sélectionner des Reels Instagram pour les partager directement sur Threads.

Meta a confirmé à TechCrunch qu’elle teste cette fonctionnalité en interne avec potentiellement un déploiement progressif à venir si la période de test est concluante. L’utilisation d’Instagram pour stimuler la croissance de Threads n’est pas une nouveauté, Meta avait déjà introduit une publication croisée automatique depuis Instagram vers Threads plus tôt cette année, une fonctionnalité utilisée par des millions d’utilisateurs.



L’approche n’est pas surprenante, car de nombreux créateurs publient déjà manuellement leurs Reels Instagram sur Threads pour maximiser l’engagement et élargir leur base d’abonnés. Proposer une automatisation et un raccourci depuis Threads semble être une suite logique pour Meta, dans son effort de stimuler la visibilité de Threads.



L’année dernière, Meta avait également introduit des carrousels de publications Threads sur Instagram et Facebook, permettant aux utilisateurs d’accéder à du contenu Threads via ces réseaux. Cette démarche avait permis de rendre de nombreux utilisateurs inactifs, soudainement actifs sur Threads en un seul clic.



Avec ce nouveau test, Meta continue de renforcer l’intégration entre ses plateformes, rendant l’écosystème plus fluide pour ses utilisateurs et facilitant la création de contenu multi-plateformes.



