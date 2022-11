Instagram déploie un programmateur in-app pour les créateurs et entreprises

Instagram déploie son programmateur de publication au sein de l'application, permettant à certains utilisateurs de planifier leurs messages à l'avance sans avoir à utiliser le Creator Studio de Meta ou des services tiers. Le réseau social de photos et de vidéos appartenant au même groupe que FaceBook donne aux entreprises et aux créateurs la possibilité de programmer des Reels, des photos et des carrousels pour un maximum de 75 jours dans l'application elle-même. Instagram a testé cette fonctionnalité au cours des dernières semaines, en donnant accès à l'outil à un petit pourcentage de sa communauté mondiale, avant ce lancement plus large (mais encore limité).

Instagram simplifie la vie des influenceurs

Pour accéder à la fonctionnalité, les utilisateurs éligibles devront se rendre dans les "Paramètres avancés" après avoir créé leur post mais avant de le partager avec leurs followers. À partir de là, ils pourront activer l'option "Programmer cette publication" et sélectionner l'heure et la date auxquelles ils souhaitent la mettre en ligne. Ils doivent ensuite revenir au message qu'ils étaient en train de créer et cliquer sur "Programmer". Les posts programmés peuvent être vus dans la section "Contenu programmé" qui est accessible via le menu hamburger (les trois barres). Le processus pourrait peut-être être plus simple, mais la fonctionnalité élimine la nécessité d'utiliser le site ou l'application Creator Studio distincte pour une expérience plus fluide.

Reste à savoir si la fonctionnalité sera un jour disponible pour les utilisateurs ordinaires - Instagram n'a rien mentionné au sujet d'un déploiement complet. Dans le même post annonçant son programmateur in-app, Instagram a lancé les réalisations, un peu comme le Game Center d'Apple. Les créateurs peuvent les débloquer en effectuant des actions spécifiques, comme collaborer avec un autre créateur et réaliser des bobines interactives avec des sondages et des quiz.

