Instagram teste l'abonnement payant sur les profils de certains créateurs

Comme Twitter, le réseau social Instagram cherche de nouvelles opportunités pour faire gagner de l'argent à ses créateurs. Avec un intérêt financier, les utilisateurs sont plus présents et participent plus activement à la publication de nouveaux posts et stories. Un petit groupe de créateurs possèdent en ce moment un bouton "Souscrire" sur leur profil, mais à quoi sert-il ?

Instagram veut concurrencer OnlyFans avec ses contenus exclusifs

Plus le temps passe et plus les réseaux sociaux développent une attractivité autour des contenus "premium" auxquels on peut accéder exclusivement avec un abonnement payant. Instagram qui n'avait jamais pris cette direction vient de finalement ouvrir les vannes aux souscriptions payantes sur les profils de certains créateurs populaires sur le réseau social.

Comme l'ont remarqué de nombreuses personnes, les comptes Instagram suivants possèdent déjà le bouton "souscrire" :

Le point commun entre tous ces utilisateurs, c'est qu'ils sont américains, ont un fort taux d'engagement sur leurs publications (donc une communauté présente et fidèle), ne possèdent pas plus de 600 000 abonnés et sont certifiés pour la plupart.

Pour le moment, la souscription aux abonnements est uniquement disponible aux États-Unis et depuis l'application iOS, vous ne verrez pas cette fonctionnalité sur un smartphone sous Android ou sur la version web.

Les abonnements payants sont actuellement en phase de bêta, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles, mais seulement à ce groupe restreint de chanceux. Instagram veut probablement voir si les abonnements arrivent à convaincre les utilisateurs qui souhaitent du contenu exclusif.

Qu'est-ce que va offrir un abonnement Instagram ?

Pour la gestion des abonnements, le réseau social de Facebook laisse la main à l'utilisateur, c'est lui qui pourra fixer le tarif qui sera prélevé mensuellement.

En ce qui concerne les avantages qu'apporteront les abonnements, les voici :

Des Instagram Live exclusifs

Des stories exclusives

Un badge à côté de votre nom d'utilisateur quand vous laisserez un commentaire

Finalement, la seule chose qui ne pourra pas être privée, ce sont les traditionnelles publications qui sont disponibles sur les profils. Le réseau social souhaite probablement que la souscription ne soit pas trop intrusive dans l'utilisation d'Instagram, le but n'étant pas de faire fuir la communauté à cause de contenus payants omniprésents.

À noter qu'Instagram évitera la frustration des utilisateurs en n'affichant pas les stories privées ou les Instagram Live exclusifs aux followers qui n'acceptent pas de payer l'abonnement.

Et la commission d'Apple ?

Comme tous les autres achats intégrés sur iOS, les souscriptions aux profils Instagram seront soumises à la commission d'Apple. Instagram a pris la décision de ne pas contourner la commission de l'App Store, ce qui veut dire que tous les créateurs de contenus seront directement confrontés à la commission que devra verser Instagram à Apple.

