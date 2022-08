Zoom Zoom Zen : YouTube teste une fonctionnalité qui était très attendue

Aujourd'hui, YouTube est sans aucun doute la référence pour les vidéos en ligne, la filiale de Google qui n'a presque aucune concurrence pourrait se dire "on a de l'avance, on pensera aux innovations plus tard", heureusement ce n'est pas du tout la mentalité en interne. YouTube propose sans cesse de nouvelles idées, fonctionnalités et écoute même sa communauté en répondant cette fois-ci à une demande qui était très récurrente ces dernières années !

Nous pourrons bientôt zoomer sur les vidéos en cours de lecture

Il y a quelques jours, YouTube a introduit une nouvelle fonctionnalité aux membres de YouTube Premium, ils ont désormais la possibilité d'activer la fonction "pincer pour zoomer". L'approche est exactement la même que dans l'application Photos de votre iPhone, sur Instagram... L'utilisateur peut pincer pour zoomer à un endroit précis dans la vidéo.

Cette nouveauté n'a rien de révolutionnaire, mais elle peut faciliter la visibilité d'un objet, d'un texte ou tout autre détail présent dans une vidéo. Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, vous pouvez zoomer jusqu'à 2 fois sur la vidéo pendant une lecture en cours.

Membre Premium, comment activer cette fonctionnalité ?

Si vous êtes abonné YouTube Premium, vous aurez sur votre page d'accueil un encart vous présentant cette nouveauté en phase de test. YouTube mentionne que cet avantage ne dure que pendant une "période limitée", ce qui signifie que les utilisateurs gratuits y auront accès dans les prochains mois ou dès l'année prochaine.



Pour activer la fonctionnalité, vous aurez juste à appuyer sur le bouton "Essayer", le zoom en vidéo devient directement disponible pour les prochaines vidéos que vous regarderez. Chez certains utilisateurs, une fermeture de l'application via le multitâche puis une réouverture est parfois nécessaire afin que la fonctionnalité soit effective.

