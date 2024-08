Zoom permet des visioconférences à 1 million de participants

Zoom, le géant de la visioconférence, vient de franchir un cap historique. La plateforme est désormais capable de gérer des webinaires réunissant jusqu'à un million de participants en simultané. Une prouesse technologique qui fait suite à une série d'événements politiques ayant rassemblé des centaines de milliers de personnes pour soutenir la campagne de la vice-présidente Kamala Harris.

Des webinaires XXL pour tous les usages

Zoom propose dorénavant différentes formules pour accueillir des événements de grande envergure. Les clients peuvent choisir des webinaires avec des capacités maximales de 10 000, 50 000, 100 000, 250 000, 500 000 et donc 1 million de participants. Il s'agit de packages à usage unique, qui incluent l'assistance de l'équipe Zoom Event Services pour garantir une expérience professionnelle et engageante pour tous. Smita Hashim, la directrice produit chez Zoom se félicite :

Les organisateurs d'événements ont maintenant la flexibilité et la puissance nécessaires pour créer des expériences véritablement interactives à une échelle sans précédent, ainsi que la possibilité d'acheter de grands webinaires à usage unique.

Au-delà de la politique, Zoom envisage un avenir où ces événements virtuels géants se démocratiseront dans les entreprises, le divertissement et le secteur public. Des célébrités pourraient par exemple utiliser ces webinaires pour organiser des rencontres avec leurs fans. Manifestement, Zoom est à deux doigts d'inventer le streaming type Twitch avec, pour seule élément de différenciation, une interactivité accrue car les viewers peuvent participer directement à la visioconférence avec leur webcam.

Un levier financier pour Zoom

Mais ce bond capacitaire a un coût : 100 000 dollars pour un webinaire d'un million de personnes. Un tarif qui reste compétitif, puisqu'un webinaire pour 10 000 personnes est facturé 9 000 dollars, soit presque 1 dollar par participant.

Cette évolution représente une nouvelle source de revenus lucrative pour Zoom, dont l'action a dégringolé de 560 à 60 dollars après le pic de la pandémie et le retour au présentiel. En misant sur les méga-événements, Zoom espère rebondir et diversifier son modèle.

L'effet Kamala Harris

Tout est parti en juillet dernier, quand l'organisation "Win with Black Women" a organisé un appel Zoom avec plus de 40 000 participants, levant 1,5 million de dollars pour la campagne de Harris. D'autres groupes comme "White Dudes for Harris" (190 000 participants) et "White Women for Harris" (164 000) ont suivi.



Avant ce changement, Zoom ne supportait officiellement que 100 000 participants. Mais selon Bloomberg, l'entreprise aurait discrètement modifié ses capacités pour s'adapter à ces levées de fonds massives. Une flexibilité qui pourrait faire des émules chez les politiques en quête de nouveaux modes de financement participatif.

Pendant que Zoom, Google et Microsoft rivalisent pour attirer les grands événements sur leurs plateformes, un acteur brille par son absence : Apple. La marque à la pomme ne propose pas d'équivalent à Teams ou Meet, et encore moins de méga-webinaires. FaceTime est davantage positionné sur les visios confidentielles, dans la famille ou entre amis disposant du même écosystème. Peut-être serait-il temps de proposer un équivalent à Teams ou Zoom ?

Télécharger l'app gratuite Zoom Workplace