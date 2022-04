Voici comment Steve Jobs a réagi à la première démo de FaceTime sur iOS 4

Alban Martin

Justin Santamaria est un ancien ingénieur d'Apple qui a rejoint l'entreprise en 2003 en tant qu'ingénieur sur le système de build interne, avant de rejoindre l'équipe de développement de l'iPhone en 2009 pour travailler, entre autres, sur l'application FaceTime qui a fait ses débuts sur l'iPhone 4 l'année suivante. Dans le podcast Ride Home de Techmeme, Santamaria a raconté comment Steve Jobs avait réagi à la présentation de la toute première démonstration de FaceTime.

La réaction "classe" de Steve Jobs

Voici une retranscription du passage intéressant du podcast :

J'étais dans le bureau de mon patron avec une équipe... et quelqu'un était dans un autre bureau, et une autre personne était encore dans un autre bureau. Nous utilisions quatre ordinateurs configurés pour cela, et je me souviens qu'on m'a dit de faire comme si tout allait bien, quoi qu'il arrive.



C'est un logiciel bêta, des semaines avant la sortie, vous savez (...) quand FaceTime a fait ce son "woom", c'est quand il est sorti du "woom" dans la vue 3D, et je me souviens de Steve faisant, "Oh mon dieu, je vais faire chier le public dans son pantalon."

Voilà, FaceTime était encore en bêta à quelques semaines de sa sortie. Santamaria partage également des anecdotes, comme la façon dont les bulles vertes d'iMessage ont été créées.

Steve Jobs a appelé Jony Ive en premier via FaceTime

La présentation de l'iPhone 4 a été entachée de problèmes tels que l'accès intermittent à Internet qui a empêché Steve Jobs d'illustrer la différence entre l'écran de l'iPhone 3 et l'écran Retina qui a fait ses débuts donc en 2010 avec iOS 4. La situation a été résolue lorsque Jobs a demandé aux membres de la presse présents dans le public d'éteindre leurs appareils afin d'éviter toute interférence avec les équipements Apple.



À la fin de la keynote, FaceTime a été dévoilé dans le cadre d'un moment "One more thing". M. Jobs a lentement traversé la scène et s'est assis sur un canapé, demandant aux membres de l'auditoire d'éteindre leurs appareils Mi-Fi, alors qu'il s'apprêtait à passer le premier appel vidéo public FaceTime à Jony Ive, "l'un de mes meilleurs amis au monde".



Autre fait intéressant : lorsqu'il a dévoilé FaceTime lors de la présentation de l'iPhone 4, Steve Jobs a promis qu'Apple travaillerait avec les groupes de normalisation internationaux concernés pour faire de FaceTime une norme industrielle ouverte. Apple n'a jamais donné suite à cette promesse, et il aura fallu plus de dix ans pour avoir la possibilité de participer à un appel FaceTime depuis un Android.