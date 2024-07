Twitch lance une refonte majeure de son application mobile

Twitch vient d'annoncer une refonte majeure de son application mobile sur iOS et Android. Le déploiement a débuté cette semaine pour tous les utilisateurs. L'objectif est clair : faciliter la découverte de nouveaux contenus et améliorer l'expérience globale, alors que plus de 50% des utilisateurs se connectent depuis un smartphone.

Un fil d'actualité personnalisé comme page d'accueil

La transformation la plus notable est sans conteste le nouveau fil d'actualité, qui s'affichera directement à l'ouverture de l'app. Conçu comme un mix entre TikTok et Instagram, il proposera des recommandations de chaînes et de streams en direct de façon personnalisée. L'algorithme se basera sur vos streamers préférés et vos centres d'intérêt pour vous suggérer de nouveaux contenus à découvrir.

Vous pourrez faire défiler ce fil verticalement et avoir un aperçu des streams sans même avoir à cliquer dessus. De quoi zapper rapidement jusqu'à tomber sur une chaîne qui vous plaît. Twitch mise beaucoup sur cette nouveauté pour vous faire passer plus de temps sur l'app et maximiser la rétention des utilisateurs.

Des modifications dans l'intégralité de l'interface

Mais les changements ne s'arrêtent pas là. Tout a été repensé pour rendre la navigation plus fluide et intuitive :

Un tiroir sur la gauche permet d'accéder en un clin d'œil aux chaînes que vous suivez et qui sont en live.

Un onglet dédié aux clips les plus populaires du moment, idéal si vous avez peu de temps.

Les stories des streamers apparaissent désormais sur la page d'accueil.

L'onglet activité regroupe vos notifications et vos messages privés au même endroit.

Le bouton créateur vous permet de lancer votre stream, créer une story ou accéder à votre tableau de bord.

Même si une majorité du visionnage se fait encore sur ordinateur, Twitch a bien compris les enjeux du mobile. Avec cette refonte, la plateforme espère séduire encore plus d'utilisateurs nomades et les inciter à ouvrir l'app plus régulièrement.

D'autres améliorations sont d'ores et déjà prévues, comme un mode portrait pour les streams ou davantage d'options de filtrage du fil. Nul doute que la guerre du streaming mobile ne fait que commencer. Une chose est sûre, Twitch place ses pions pour contrer TikTok et YouTube sur ce terrain stratégique. Le défi majeur de Twitch est d'attirer un public plus large, au-delà du gaming où la plateforme est déjà très forte. S'inspirer de TikTok peut être une bonne idée, à condition que l'intégration soit réussie et que les créateurs voient les changements d'un bon oeil.



