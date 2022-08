Valve teste une nouvelle application mobile Steam bien plus pratique

Depuis plus d'une décennie, Valve offre un accès à Steam par le biais d'applications iOS et Android. Mais dernièrement, cependant, l'application mobile de Steam n'a pas reçu beaucoup d'attention. Non seulement elle est graphiquement dépassée, mais elle est aussi très difficile à utiliser. Certains la conservent uniquement pour profiter de la vérification Steam Guard.

Steam Mobile sera bientôt repensée

La bonne nouvelle est que Valve travaille sur une nouvelle version de l'application mobile. Dans un billet de blog, la société a invité les "utilisateurs investis de Steam" à tester en version bêta son client Android et iOS remanié :

Aujourd'hui marque le lancement de la version bêta limitée de la nouvelle application mobile Steam. L'application dispose d'une nouvelle infrastructure et d'un nouveau look (celle de 2015 commençait à se faire vieille).

En plus des fonctionnalités déjà incluses, l'application remaniée ajoute des notifications plus intelligentes, la prise en charge de plusieurs comptes et une nouvelle façon de se connecter à votre compte Steam. Au lieu de saisir votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et la vérification de Steam Guard, vous pouvez utiliser un code QR pour simplifier le processus. C'est probablement la fonctionnalité la plus utile ajoutée par Valve.

Le premier consensus parmi les testeurs est que la nouvelle application est une amélioration bienvenue par rapport à son prédécesseur. Elle présente certes les défauts habituels des logiciels bêta, notamment des performances médiocres et de nombreux bogues, mais elle constitue un progrès. "Plus tôt nous recevons vos commentaires sur un produit, mieux c'est", écrit Valve. "Cette phase est d'autant plus importante que l'application sera disponible sur un nombre incalculable de téléphones et d'appareils différents."



Il n'y a pas encore de date de sortie publique pour la toute nouvelle application. Cependant, la bêta est ouverte à tous ceux qui veulent y participer. Vous trouverez les instructions d'installation sur le site de Steam, mais notez que la bêta iOS est limitée à 10 000 participants simultanés en raison des restrictions TestFlight d'Apple.

