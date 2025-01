Canon lance l’application Live Switcher Mobile pour du multi caméras

Canon a dévoilé une nouvelle application pour iPhone et iPad appelée Live Switcher Mobile, conçue pour faciliter la diffusion en direct à partir de multi-caméras. Avec la popularité croissante des contenus vidéo en direct sur des plateformes comme YouTube, Twitch, Facebook et autres X, cette application offre aux créateurs une solution accessible pour produire des vidéos de qualité professionnelle sans effort.

Découvrez l'application Live Switcher Mobile

Il s'agit d'une application de diffusion en direct multi-angle qui permet de changer de caméra d'une simple pression. En connectant sans fil plusieurs smartphones avec l'application installée, vous pouvez réaliser des diffusions en direct avec jusqu'à trois caméras.

D’après Canon, Live Switcher Mobile répond à une demande croissante pour des configurations de livestreaming dynamiques, utilisées notamment pour les démonstrations culinaires, les sessions de gaming, les présentations de produits, et bien plus encore. L’application permet de connecter jusqu’à trois iPhones ou iPads sur le même réseau Wi-Fi et de passer facilement d’une caméra à l’autre pendant une session.

En utilisant un appareil mobile Apple comme caméra principale, les utilisateurs peuvent diffuser directement sur leurs plateformes préférées, éliminant ainsi le besoin d’équipements coûteux. C'est là toute la magie de Live Switcher Mobile, une magie toutefois à tempérer à cause du modèle d'abonnement.

L’application de Canon propose plusieurs fonctionnalités pensées pour les livestreamers :

Changement de caméra automatisé : Des transitions temporisées entre les caméras pour un rendu fluide.

: Des transitions temporisées entre les caméras pour un rendu fluide. Ajout de graphiques et de texte : Enrichissez vos diffusions avec du texte et des graphismes directement dans l’application.

: Enrichissez vos diffusions avec du texte et des graphismes directement dans l’application. Intégration avec les plateformes : Diffusez directement sur YouTube ou Facebook sans logiciel supplémentaire.

L’application est disponible gratuitement sur l’App Store et comprend la plupart des fonctionnalités de base. Cependant, un abonnement mensuel de 19,99 € est nécessaire pour supprimer les publicités, les filigranes, et accéder à des options supplémentaires pour une expérience complète.

Récemment, l’application Final Cut Camera d’Apple a introduit des capacités multi-caméras gratuites sur iOS, mais Live Switcher Mobile se démarque en ciblant spécifiquement les livestreamers. En se concentrant sur la diffusion en direct, l’application rend également utile la caméra arrière des iPads. On attend désormais un export direct vers X et Twitch.

Qui a besoin de ce genre d'application ?

Télécharger l'app gratuite Live Switcher Mobile