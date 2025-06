Adobe Firefly : l'application mobile est disponible !

Adobe Firefly, la plateforme d’édition d’images et de vidéos propulsée par l’IA, s’enrichit avec une application mobile pour iOS et Android, des outils collaboratifs innovants et la prise en charge de modèles d’IA tiers. Cette mise à jour entend renforcer la position de Firefly comme un outil incontournable pour les créateurs, alliant flexibilité, puissance et accessibilité. En ligne de mire, Grok, ChatGPT et autre Gemini.

Une app pour Firefly

Comme ses concurrentes, l’application mobile Firefly permet de générer et retoucher des images ou vidéos directement à partir de prompts textuels. Les utilisateurs peuvent transformer des images en clips vidéo, supprimer des objets, étendre des arrière-plans ou utiliser des fonctionnalités comme le remplissage et l’expansion génératives. L’intégration avec Adobe Creative Cloud assure une synchronisation fluide : commencez un projet sur votre téléphone et finalisez-le sur Photoshop ou Premiere Pro. Compatible avec les modèles d’IA d’Adobe, OpenAI ou Google, Firefly s’aligne sur les autres outils mobiles d’Adobe, comme Lightroom et Express, pour une expérience unifiée.

Firefly Boards

En parallèle, Adobe lance Firefly Boards en bêta publique, une interface dédiée à l’idéation collaborative. Cet outil permet aux équipes de créer et remixer images et vidéos en s’appuyant sur des modèles d’IA variés, incluant ceux de Luma AI, Pika ou Google. Les tableaux offrent des fonctionnalités d’édition conversationnelle, de raffinement d’images et de conversion texte-vidéo, idéales pour dynamiser les premières étapes de conception. Par exemple, imaginez une pièce animée avec une chaise jaune ou un renard en origami se métamorphosant en tigre.

Un outil en pleine croissance

Adobe revendique plus de 24 milliards de ressources générées via Firefly, avec une croissance de 30 % des abonnements et inscriptions au dernier trimestre. Pour répondre aux enjeux éthiques, Firefly intègre des « informations d’identification de contenu », des métadonnées indiquant l’origine des ressources générées.

Prix et disponibilité

L’application mobile est dès à présent disponible sur l'App Store et le Play Store, tandis que Firefly Boards est accessible en bêta via l’application web. Avec ces nouveautés, Firefly redéfinit la création de contenu, offrant un contrôle total aux créateurs, novices comme experts, pour donner vie à leurs visions. Attention, tout cela coûte de l'argent, comptez 5,99 € par mois ou 59,99 €, juste pour l'application mobile Firefly.

Télécharger l'app gratuite Adobe Firefly, créez avec l'IA