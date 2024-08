TikTok intègre l'intelligence artificielle pour augmenter ses recettes publicitaires

Comme beaucoup d'applications de divertissement, TikTok ne propose pas d'abonnement à renouvellement mensuel et génère de l'argent essentiellement avec les publicités. Avec le risque de perdre le marché américain suite à une récente décision du Président Joe Biden, TikTok semble anticiper et cherche à optimiser le plus possible ses revenus publicitaires ! Pour cela, l'application de ByteDance fait appel à l'intelligence artificielle...

TikTok ajoute une dose d'IA pour l'affichage de ses publicités

TikTok continue d'innover en intégrant des outils d'intelligence artificielle pour dynamiser ses recettes publicitaires. Avec le lancement du nouveau service "TikTok Symphony", la société chinoise propose de nouveaux outils puissants qui promettent d'aider les marques à maximiser l'engagement, ce qui pourrait les inciter par la suite à augmenter leur budget publicitaire.



Qu'est-ce que "TikTok Symphony" ? Selon les déclarations de ByteDance, il s'agit d'un programme qui présente une série d'outils boostés à l'IA, conçus pour assister les marques dans leurs campagnes publicitaires afin que celles-ci soient plus pertinentes et attirent plus facilement l'attention des utilisateurs pour éviter qu'ils swippent trop rapidement.

"TikTok Symphony" est accompagné de "Symphoy Creative Studio". Il s'agit d'un générateur vidéo basé sur l'IA, capable de produire des vidéos prêtes à être diffusées sur TikTok avec un minimum d'interactions de la part des annonceurs. Ce studio propose des vidéos prêtes à l'emploi pour les campagnes publicitaires.



Autre nouveauté : Symphony Assistant. Pour accompagner les annonceurs, TikTok lance également le "Symphony Assistant". Cet assistant IA est conçu pour améliorer les campagnes publicitaires en générant et en affinant des scripts. Il fournit des recommandations sur les meilleures pratiques et est capable de :

Écrire des lignes accrocheuses pour des lancements de produits.

Montrer les tendances actuelles sur TikTok.

Générer des idées de promotion pour des produits spécifiques.

Une autre fonctionnalité innovante de "TikTok Symphony" est l'intégration au Symphony Ads Manager. Cette intégration aide à corriger et optimiser automatiquement les vidéos existantes d'une marque, en embellissant les vidéos déjà créées pour les démarquer davantage.



TikTok introduit aussi "TikTok One", un endroit centralisé pour les spécialistes du marketing. Cette plateforme offre un accès à près de deux millions de créateurs, facilite la découverte de partenaires d'agence et permet l'utilisation des outils créatifs de TikTok.

De l'IA prédictive

TikTok ne s'arrête pas là et introduit de nouvelles solutions de performance à base d'IA prédictive. Ces solutions visent à aider les annonceurs à générer plus de ventes en permettant aux annonceurs de saisir leurs budgets et objectifs afin de ne pas dépasser une limite financière ou un taux d'engagement. L'IA prédictive détermine ensuite le meilleur actif créatif et le bon public pour leurs campagnes.



Avec ces avancées, TikTok renforce sa position en tant que leader de l'innovation publicitaire, en offrant aux marques des outils sophistiqués pour maximiser leur impact et optimiser leurs campagnes publicitaires grâce à l'intelligence artificielle.

