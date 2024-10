Vélib' propose le paiement Apple Pay et une autre nouveauté très attendue

Les beaux jours arrivent et vous allez probablement en profiter pour faire des balades dans Paris ou vous déplacer à vélo dans les quartiers les plus agréables de la capitale. Si les trottinettes sont désormais bannies suite à une décision de la Mairie de Paris, vous pouvez toujours louer un vélo pour voyager à petit prix. Parmi les offres disponibles, on retrouve celle de Vélib' Métropole, il s'agit de l'option la plus populaire de vélos en libre-service dans Paris. Si vous êtes utilisateur d'un iPhone, nous avons une bonne nouvelle pour vous, il y a deux choses qui changent pour le paiement !

Vélib' publie une grosse mise à jour

Le sans contact est aujourd'hui au cœur de notre quotidien, on utilise notre iPhone pour régler nos achats au supermarché, pour passer les portiques du métro... Et si les Parisiens passaient au niveau supérieur en utilisant le sans contact pour prendre un vélo en libre-service ? C'est ce que propose Vélib' Métropole dans la dernière mise à jour de son application iOS.



Dès maintenant, les utilisateurs de l'app peuvent bénéficier de deux nouveautés intéressantes :

La possibilité de payer des trajets ou abonnements avec Apple Pay directement dans l'application

La possibilité de mettre son abonnement Vélib' dans l'application Cartes de l'iPhone

Quels sont les avantages ?

Si Velib' Métropole a intégré Apple Pay dans son application, c'est essentiellement pour vous simplifier la vie. Jusqu'à aujourd'hui, pour acheter un forfait ou un trajet, il était nécessaire de saisir les numéros de sa carte bleue dans l'application, ce qui prenait du temps. Avec l'intégration d'Apple Pay, vous avez juste à appuyer sur le bouton dédié puis de confirmer le paiement avec le Face ID de votre iPhone. C'est un gain de temps phénoménal et l'expérience devient plus confortable et agréable.



En ce qui concerne l'ajout des forfaits dans l'application Cartes, cela va rendre plus facile l'utilisation d'un Vélib'. Il suffira (comme pour un paiement avec Apple Pay) d'activer l'accès rapide à Cartes puis de slider jusqu'à votre carte Velib' Métropole. Une fois sur la carte, la puce NFC de l'iPhone s'active et vous devrez approcher votre iPhone du lecteur sur le vélo pour pouvoir l'utiliser.



La bonne nouvelle, c'est que cela fonctionnera aussi avec l'Apple Watch puisque les cartes dans les iPhone peuvent être transférées vers l'application cartes de watchOS. Là aussi, on retrouve un gain de temps appréciable !



La mise à jour est déployée sur l'App Store depuis aujourd'hui, vous pouvez télécharger la mise à jour dès maintenant. Ce qui fait plaisir, c'est que la nouvelle version arrive pile avant les JO 2024, ce qui signifie que les touristes qui possèdent un iPhone et/ou une Apple Watch pourront en profiter.

