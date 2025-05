PayPal va tester le paiement NFC sur iPhone en Allemagne

PayPal s'apprête à lancer les paiements sans contact via iPhone en Allemagne, permettant des achats en magasin par tap-to-pay avec des comptes PayPal, en concurrence directe avec un certain service nommé Apple Pay. Cette avancée est rendue possible par le Digital Markets Act (DMA) européen, une loi qui oblige Apple à ouvrir l'accès à la puce NFC de ses appareils aux applications tierces (depuis iOS 18.1).

PayPal profite de la règlementation européenne

Au sein de l'Union européenne, les paiements NFC peuvent être effectués via des applications sans dépendre d'Apple Pay ou de l'application Cartes d'Apple (Wallet), permettant aux services tiers et aux banques de proposer leurs propres solutions de paiement sans contact sur les appareils Apple. En Europe, nous pouvons même choisir une application par défaut qui s'active à proximité d'un terminal NFC ou par un double appui sur le bouton latéral de l'iPhone, rendant l'expérience de paiement en magasin avec PayPal aussi fluide qu'avec Apple Pay.

Un premier test en Allemagne

PayPal prévoit de déployer son portefeuille mobile sans contact en Allemagne dans les semaines à venir, il s'agit d'un test à l'échelle. Avec la dernière version de l'application PayPal sur iPhone, les clients pourront effectuer des achats en magasin partout où les paiements sans contact Mastercard sont acceptés.



Pour attirer les utilisateurs d'Apple Pay, PayPal propose des offres de cashback (remboursement sur le compte) via son application et prévoit d'introduire une fonctionnalité de paiement échelonné, permettant de diviser les achats en six, 12 ou 24 mensualités.



L'accès NFC est disponible pour les applications bancaires et de portefeuille dans l'Espace économique européen, qui inclut les 27 pays de l'Union européenne dont la France donc, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

