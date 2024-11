Signal enrichit ses appels vidéo pour concurrencer Zoom et FaceTime

Signal, l'application de messagerie axée sur la confidentialité, déploie une importante mise à jour de ses fonctionnalités d'appels vidéo. Ces nouveautés positionnent clairement l'application comme une alternative sérieuse à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, tout en conservant son ADN centré sur la protection de la vie privée.

Un nouvel onglet dédié aux appels

La principale nouveauté est l'ajout d'un onglet "Appels" qui centralise toutes les fonctionnalités liées aux communications audio et vidéo. Les utilisateurs peuvent désormais créer et gérer des liens d'appels, consulter leur historique et lancer de nouvelles conversations directement depuis cette interface dédiée. Ces liens sont réutilisables, ce qui s'avère particulièrement pratique pour les réunions récurrentes, à l'instar de ce que proposent les solutions professionnelles.

Des fonctionnalités modernes et sécurisées

Signal enrichit également l'expérience utilisateur avec plusieurs fonctionnalités attendues :

Un système de "lever la main" pour demander la parole

Des réactions emoji pendant les appels

Différentes vues possibles sur ordinateur (grille, barre latérale, focus sur l'intervenant)

La possibilité de nommer les appels

Des options de modération (autorisation manuelle, exclusion, blocage)

L'application prend en charge jusqu'à 50 participants dans un appel de groupe, un chiffre qui la place au-dessus de WhatsApp (32 participants) mais en dessous des solutions professionnelles. À noter que toutes ces communications restent chiffrées de bout en bout, conformément à la philosophie de Signal.



Pour les utilisateurs Apple, cette mise à jour représente une alternative intéressante à FaceTime, notamment pour les conversations mixtes avec des utilisateurs Android et Windows. La mise à jour est disponible sur iOS, Android et les applications de bureau.



Signal précise utiliser elle-même sa solution pour ses réunions internes, démontrant ainsi sa confiance dans la robustesse de son système. Cette évolution s'inscrit dans la tendance post-COVID où les appels vidéo sont devenus un mode de communication standard, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel.

