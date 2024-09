Interdiction pour le gouvernement français d'utiliser WhatsApp, Telegram et Signal

C'est officiel, les membres du gouvernement n'auront plus le droit d'utiliser WhatsApp, Telegram et compagnie à partir du 8 décembre. Ils seront dans l'obligation de passer par Olvid ou Tchap qui sont des logiciels français et jugés comme plus sécurisés.

Changement radical

La première ministre, Élisabeth Borne, vient d'annoncer une mesure forte pour la sécurité des instances gouvernementales françaises. Dès le 8 décembre 2023, tous les smartphones des ministres et autres personnes au service de l'État, devront désinstaller les applications de messageries étrangères comme WhatsApp, Telegram ou encore Signal.



Dorénavant, il faudra passer par l'application française Olvid pour échanger à distance. Un choix justifié par une plus grande sécurité des données ainsi qu'un dialogue avec les dirigeants de l'application plus simple en cas de besoin.

Contrairement à ses concurrents étrangers, Olvid a obtenu une certification de sécurité de niveau 1 de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). Pour ce faire, le code source de l'application a été inspecté de A à Z et a brillamment réussi le test.



Ne reste plus qu'à l'appliquer. Comme chaque mesure, nul doute que certains ne voudront pas s'y plier. Une application comme WhatsApp est tellement ancrée dans notre quotidien qu'il est difficile de s'en séparer même si l'envie n'en manque pas ou que la loi, dans ce cas précis, l'oblige.

Les principales applications de messagerie instantanée grand public occupent une place grandissante dans nos communications du quotidien. Toutefois, ces outils numériques ne sont pas dénués de failles de sécurité et ne permettent ainsi pas d'assurer la sécurité des conversations et des informations partagées par leur intermédiaire.



Afin de contrer les menaces qui découlent de l'utilisation de ces applications, la société française Olvid a développé une messagerie instantanée qui garantit la protection des données de ses utilisateurs grâce à un annuaire décentralisé et un chiffrement des messages de bout en bout, tout en conservant les mêmes fonctionnalités que les applications actuelles.

